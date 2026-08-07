दिल्ली-एनसीआर में बारिश का कहर, मुख्य सड़कों पर जलजमाव से यातायात ठप

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। शुक्रवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं, यातायात बाधित हुआ और पूरे क्षेत्र में कई आपातकालीन घटनाएं हुईं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि मध्यम से भारी बारिश का दौर दिन भर जारी रहा और शनिवार से इसमें कमी आएगी। अगले दो दिनों में केवल हल्की बारिश की उम्मीद है।

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दक्षिण दिल्ली के एमबी रोड पर सबसे ज्यादा जलजमाव देखा गया, खासकर एयर फोर्स स्टेशन के पास, जहां पानी का स्तर लगभग चार फीट तक पहुंच गया, जिससे वाहन फंस गए और यातायात लगभग ठप हो गया। ओखला मोड़, खानपुर, देवली, अंबेडकर नगर और संगम विहार सहित आसपास के इलाकों में भी भारी जलजमाव हुआ। इन सबके कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। खबर है कि पानी भरे रास्तों में जाने के बाद कई मोटरसाइकिलें और ऑटो-रिक्शा बंद हो गए। रिपोर्टों के अनुसार, जलमग्न इलाकों में आवाजाही में मदद के लिए एयर फोर्स के ट्रकों का इस्तेमाल किया गया।

आईटीओ, पटेल रोड, रोहतक रोड, वजीराबाद रोड, कीर्ति नगर, शाहीन बाग, दिल्ली-जयपुर हाईवे और बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाकों सहित कई प्रमुख मार्गों पर यातायात धीमा रहा। जलमग्न सबवे और सड़कों ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, लगातार बारिश के कारण नौ घर ढह गए और पेड़ गिरने की सोलह घटनाएं हुईं। एक बचाव अभियान में, फायरफाइटर्स ने तीन महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला, जब उनके घर पर एक पेड़ गिर गया था। किसी भी घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

शुक्रवार सुबह तक सफदरजंग में 59.2 मिमी और लोधी रोड पर 60.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। रिज में 57 मिमी बारिश हुई, जबकि अयानगर और पालम में इससे कम बारिश दर्ज की गई।

इसका असर पड़ोसी शहरों नोएडा और गुरुग्राम पर भी पड़ा। नोएडा में सड़कों पर पानी भरने से भारी जाम लग गया, और महामाया फ्लाईओवर के पास पानी से भरे अंडरपास में एक एम्बुलेंस 30 मिनट से ज्यादा समय तक फंसी रही। गुरुग्राम में बारिश का पानी सिविल अस्पताल के बेसमेंट में घुस गया, जिससे अधिकारियों को वहां चल रही सेवाएं रोकनी पड़ीं।

--आईएएनएस

एमएस/