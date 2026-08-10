दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश से उमस से राहत, मौसम विभाग ने इस हफ्ते और बारिश का जताया अनुमान

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार को भारी बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश से दिन का तापमान कम हुआ है और पूरे इलाके में मौसम सुहाना हो गया है।

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, 12 और 13 अगस्त को दिल्ली में बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान एक या दो बार बारिश हो सकती है, हालांकि कुल मिलाकर बारिश कम ही रहने की उम्मीद है।

आने वाले दिनों में हवा की दिशा भी बदलने की उम्मीद है। 12 अगस्त को हवाएं उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चल सकती हैं, जबकि 13 अगस्त को इनके उत्तर-पश्चिम से पश्चिम की ओर बदलने की उम्मीद है। हवा की गति 10 से 15 किमी प्रति घंटा के बीच रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 14 और 15 अगस्त को दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से बहुत हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया है। हवा की गति 10-15 किमी प्रति घंटा के आसपास रहने की उम्मीद है। 14 अगस्त को पश्चिमी हवाएं और 15 अगस्त को उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजधानी में पूरे हफ्ते बादल छाए रहने और कभी-कभी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बारिश से उमस से ज्‍यादा राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि तापमान के अपेक्षाकृत अधिक रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, अगले सात दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार से ही व्यापक बारिश हो रही है और सप्ताहांत में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। अगस्त का अभी पहला ही पखवाड़ा है, लेकिन इस इलाके में पहले ही लंबे समय तक बारिश हो चुकी है। बारिश से दिन का तापमान तो कम हुआ है, लेकिन कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या भी हुई है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार पिछले दो वर्षों में इस महीने का सबसे ज्‍यादा बारिश वाला दिन था। रविवार सुबह तक, पिछले 24 घंटों में 98.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो अगस्त में एक दिन में हुई अब तक की सबसे ज्‍यादा बारिश है।

राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान के 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान था। दिन भर बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई।

इस बीच, सोमवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्‍यूआई) मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक, आनंद विहार में एक्‍यूआई 157, चांदनी चौक में 88, पूसा में 63, जेएनयू में 59, नॉर्थ कैंपस में 287, आईटीओ में 86, आईआईटी दिल्ली में 93, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 75, पटपड़गंज में 65 और नरेला में 79 दर्ज किया गया। हाल ही में हुई बारिश के बावजूद, शहर के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता का स्तर 'मध्यम' ही बना रहा।

--आईएएनएस

एएसएच/