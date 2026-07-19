दिल्ली: डीडीए ने इस सीजन में लक्षित 23 लाख पौधों में से 6.62 लाख पौधे लगाए

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू के नेतृत्व में डीडीए ने कुछ ही दिनों में 6.62 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि चल रहे मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत डीडीए ने 23 लाख पौधों के लक्ष्य का लगभग 30 प्रतिशत हासिल कर लिया है।

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दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष संधू ने डीडीए को पारिस्थितिक बहाली, पर्यावरण स्थिरता और दिल्ली के हरित अवसंरचना के विस्तार के लिए उपाय करने का निर्देश दिया था।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि विभागों द्वारा निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि लगाए गए पौधे जीवित भी रहें।

जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हुआ और सितंबर 2026 के मध्य तक चलने वाला यह वृक्षारोपण अभियान, स्थानीय और जलवायु-प्रतिरोधी प्रजातियों के रोपण पर केंद्रित है।

बयान में कहा गया है कि जैव विविधता बढ़ाने के अलावा, इस वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य कार्बन पृथक्करण क्षमता को मजबूत करना, सूक्ष्म जलवायु विनियमन में सुधार करना और दिल्ली की हरित प्रणालियों में पारिस्थितिक संपर्क को बढ़ाना है।

बयान में यह भी कहा गया है कि इससे वायु गुणवत्ता, भूजल पुनर्भरण, पर्यावास निर्माण और समग्र शहरी जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया है कि 7 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 70 लाख वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें डीडीए द्वारा 23 लाख वृक्षारोपण शामिल है।

इस अभियान का उद्देश्य वृक्षारोपण को जन आंदोलन में बदलना है, और इसके लिए डीडीए ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी समूहों और कॉर्पोरेट संस्थानों के साथ साझेदारी की है ताकि सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके और दिल्ली की हरित संपत्तियों के प्रति साझा स्वामित्व की भावना को बढ़ावा दिया जा सके।

वृक्षारोपण अभियान दिल्ली भर में कई स्थानों पर चलाया जा रहा है, जिनमें डीडीए के 675 पार्क, चार रिज क्षेत्र (दक्षिण मध्य रिज, नानकपुरा रिज, मध्य रिज, और उत्तरी रिज), साथ ही चिन्हित हस्तक्षेप क्षेत्रों और हरित गलियारों के अंतर्गत आने वाले छह जैव विविधता पार्क शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/