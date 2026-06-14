दिल्ली भाजपा प्रमुख हर्ष मल्होत्रा ​​ने फायरमैन की तारीफ की, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने रविवार को दिल्ली में आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और नागरिकों से अपील की कि वे सतर्क रहें और शहर के बहादुर फायर-फाइटर्स (आग बुझाने वाले कर्मियों) के प्रयासों में सहयोग करें।

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मल्होत्रा ​​ने कहा कि मैं दिल्ली के सभी निवासियों की ओर से फायर ब्रिगेड के उन कर्मियों की तारीफ करता हूं, जिन्होंने कालकाजी में लगी भीषण आग और गैस सिलेंडरों के धमाकों के बीच दूसरी मंजिल पर फंसी 75 वर्षीय महिला को सुरक्षित बाहर निकाला।

उन्होंने बताया कि रविवार सुबह-सुबह कालकाजी की एक इमारत में आग लग गई, जिससे बगल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि, फायर ब्रिगेड के समय पर पहुंचने और एमसीडी सेंट्रल जोन की चेयरपर्सन योगिता सिंह के समन्वय से किए गए राहत कार्यों की वजह से एक बड़ी त्रासदी टल गई।

मल्होत्रा ​​ने फायर ब्रिगेड के उन कर्मियों की तारीफ दोहराई, जिन्होंने आग के दौरान दूसरी मंजिल पर फंसी बुज़ुर्ग महिला को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम आग लगने जैसी गंभीर घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कालकाजी की विधायक आतिशी मार्लेना, जिन्होंने सिर्फ पांच दिन पहले मैक्स अस्पताल के बाहर हौज रानी हादसे पर दिखावटी आंसू बहाए थे, वे कई घंटे बीत जाने के बाद भी अपने ही इलाके में हुई इस दुर्घटना की जगह पर नहीं पहुंचीं।

उन्होंने कहा कि गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में तापमान बढ़ने के कारण कूलर, एसी, माइक्रोवेव जैसे बिजली के उपकरणों पर लोड बढ़ जाता है, जिससे पुरानी बिजली की वायरिंग पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और यह सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

उन्होंने दिल्ली के निवासियों से अपील की कि वे आग से सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, अपने घरों, दफ्तरों, दुकानों, रेस्तरां आदि की वायरिंग की जांच करवाएं, एसी यूनिट और कार बैटरी चार्जिंग पॉइंट की नियमित सर्विसिंग सुनिश्चित करें और सोते समय या घर से निकलते समय गैर-जरूरी बिजली के पॉइंट बंद कर दें।

मल्होत्रा ​​की ओर से फायरमैन की तारीफ ऐसे समय में आई है जब हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर के हौज रानी में लगी भीषण आग और साकेत के सैदुलजाब में इमारत गिरने की दुखद घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और हर पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

उन्होंने उन बहादुर नागरिकों, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बचाव कर्मियों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली।

उनके प्रयासों को सराहते हुए उन्हें प्रशंसा-पत्र और 21,000 रुपए के चेक दिए गए।

--आईएएनएस

एमएस/