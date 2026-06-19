दिल्ली भाजपा ने 256 मंडलों में घर-घर जाकर ‘महा जन संपर्क अभियान’ चलाया

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा का घर-घर जाकर लोगों से जुड़ने का ‘महा जन संपर्क अभियान’ शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली के 256 मंडलों में जारी रहा। इसमें सांसदों, विधायकों और राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

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पार्टी के बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, भरोसे और जन-कल्याण के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत, दिल्ली भाजपा के महासचिव और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने सुल्तानपुरी-बी मंडल के बूथ नंबर 134 में लोगों के घरों का दौरा किया और उनसे बातचीत की।

उन्होंने केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर दिल्ली भाजपा के आउटर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामचंद्र चावरिया और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

दिल्ली भाजपा की महासचिव और सांसद कमलजीत सहरावत ने भी इस अभियान के तहत हरि नगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की और पीएम मोदी सरकार की जन-कल्याणकारी उपलब्धियों वाले पर्चे बांटे। उन्होंने दिल्ली सरकार की विकास योजनाओं के बारे में भी बताया।

सहरावत ने नागरिकों से बातचीत की और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर विधायक श्याम शर्मा भी मौजूद थे।

दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान में हिस्सा लिया।

उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की 12 साल की जन-कल्याणकारी उपलब्धियों और दिल्ली सरकार की विकास योजनाओं को बताने वाले पर्चे बांटे। उन्होंने नागरिकों से बातचीत की और कल्याणकारी पहलों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मास्टर विनोद मौजूद थे।

नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों से संपर्क किया और केंद्र सरकार के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और जन-कल्याण के 12 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में बताया। इस मौके पर विधायक हरीश खुराना और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वीरेंद्र बब्बर भी मौजूद थे।

चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (आईसीएसएसआर) के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर धनंजय सिंह और जाने-माने समाजशास्त्रियों व अर्थशास्त्रियों के एक समूह से मुलाकात की। इस मौके पर भाजपा नेता प्रोफेसर अभिषेक टंडन भी मौजूद थे।

सांसद खंडेलवाल ने समाजशास्त्रियों के इस खास समूह को पीएम मोदी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और समाज व अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनसे बहुमूल्य सुझाव भी मांगे।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी