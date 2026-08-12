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भारत समाचार

दिल्ली: अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ छापेमारी में 863 जानवरों और पक्षियों को बचाया गया

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(Updated )
दिल्ली:

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, 'पीपल फॉर एनिमल्स' (पीएफए), 'वर्ल्ड वाइड एनिमल' और दिल्ली के वन एवं वन्यजीव विभाग के अधिकारियों की संयुक्त छापेमारी के बाद कुल 863 जानवरों और पक्षियों को बचाया गया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 9 अगस्त को पीएफए को राष्ट्रीय राजधानी के जामा मस्जिद इलाके की कबूतर मार्केट में चल रही पालतू जानवरों की दुकानों में संरक्षित पक्षियों और जानवरों की कथित अवैध बिक्री, कब्जे और गैर-कानूनी तरीके से कैद रखने के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली थी। इस बारे में पता चलने के बाद, पुलिस ने यह जानकारी 'वर्ल्ड वाइड एनिमल' और दिल्ली के वन एवं वन्यजीव विभाग के अधिकारियों को दी।

जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के कर्मचारियों ने 'पीपल फॉर एनिमल्स' (पीएफए), 'वर्ल्ड वाइड एनिमल' और दिल्ली के वन एवं वन्यजीव विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी की।

संयुक्त अभियान के दौरान, कबूतर मार्केट में पालतू जानवरों की पांच दुकानों की व्यवस्थित रूप से जांच की गई।

इसके बाद, कुल 863 पक्षियों और जानवरों को बरामद किया गया, जिनमें 431 संरक्षित/अनुसूचित पक्षी शामिल थे।

पक्षियों के अलावा, 18 गिनी पिग, नौ ग्रे गिलहरी, 41 सफेद चूहे और 11 खरगोशों को भी बचाया गया।

इसके अलावा, जांच करने वालों ने बताया कि पक्षियों और जानवरों को पिंजरों में बंद पाया गया। कई पिंजरों में जरूरत से ज्यादा जानवर भरे हुए थे और वे बहुत गंदी हालत में थे। जानवरों के साथ क्रूरता के दायरे में आने वाली प्रजातियों को 'पीपल फॉर एनिमल्स' (पीएफए) ने कानून के मुताबिक बचाया।

बचाए गए पक्षियों और जानवरों की जांच की गई, उनकी पहचान की गई और संबंधित वन्यजीव और पशु कल्याण संगठनों की मदद से उन्हें अलग-अलग रखा गया। संरक्षित/अनुसूचित पक्षियों को संबंधित वन्यजीव अधिकारियों ने जब्त कर लिया।

यह ऑपरेशन जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन की एक समर्पित पुलिस टीम ने चलाया, जिसमें सब-इंस्पेक्टर बिजेंद्र, महिला सब-इंस्पेक्टर सलोनी और हेड कॉन्स्टेबल विनोद शामिल थे। यह ऑपरेशन जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन के एसएचओ की देखरेख और दरियागंज के एसीपी की समग्र निगरानी में किया गया।

टीम ने पालतू जानवरों की दुकानों का व्यवस्थित निरीक्षण किया और 'वर्ल्ड वाइड एनिमल', 'पीपल फॉर एनिमल्स' (पीएफए) और दिल्ली के वन एवं वन्यजीव विभाग के साथ मिलकर जब्ती और बचाव की कार्रवाई की।

'पीपल फॉर एनिमल्स' (पीएफए) से जुड़े एक एक्टिविस्ट और 'न्यूजपेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के सलाहकार बोर्ड के सदस्य की शिकायत पर, और संयुक्त छापेमारी के दौरान मिली चीजों के आधार पर, जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन (सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली) में एफआईआर दर्ज की गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में पांच लोगों की पहचान की गई है और कानून के तहत उनसे मुचलका भरवाया गया है। ये लोग हैं - इकबाल खान, आकाश, कानी राम, मो. आदिल खान और राशिद खान। ये सभी जामा मस्जिद के कबूतर मार्केट के रहने वाले हैं।

अभी तक इन पांचों लोगों के खिलाफ किसी पुरानी आपराधिक गतिविधि की जानकारी या पुष्टि नहीं हुई है।

--आईएएनएस

एमएस/