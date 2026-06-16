दिल्ली: आनंद पर्वत इलाके में गैर इरादतन हत्या के मामले में फरार आरोपी एक साल बाद गिरफ्तार

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने मारपीट के मामले में आरोपी को पीड़ित की मौत के एक वर्ष बाद गिरफ्तार किया है। मारपीट की घटना में घायल शख्स की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में एक वर्ष से फरार चल रहे 24 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Read More

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 20 अप्रैल 2025 को आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन में मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि लोगों के एक समूह ने शख्स पर हमला किया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जांच के दौरान मुख्य आरोपी सुंदर लाल (आनंद पर्वत निवासी) को गिरफ्तार किया गया और मामले के सिलसिले में एक नाबालिग को भी पकड़ा गया। हालांकि, तनवीर नाम का एक अन्य आरोपी फरार रहा और गिरफ्तारी व कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लगातार अपनी जगह बदलता रहा।

14 जून को फरार आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम में इंस्पेक्टर रणवीर सिंह (एंटी-टेररिस्ट ऑफिसर), हेड कांस्टेबल सरवन और कांस्टेबल मनीष यादव, लोकेश व मंजीत शामिल थे। यह टीम आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन के एसएचओ की देखरेख और एसीपी/पुलिस नायक की समग्र निगरानी में काम कर रही थी।

पुलिस ने बताया कि जांच टीम ने लगातार प्रयास किए, जिनमें छापेमारी, साथियों की निगरानी, ​​तकनीकी जानकारी जुटाना, संदिग्ध ठिकानों की जांच और स्थानीय खुफिया जानकारी विकसित करना शामिल था।

लगातार खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली। इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया और आरोपी तनवीर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया।

अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला है कि आरोपी तनवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित पर हमला करने की साजिश रची थी। पीड़ित को जबरन एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध में उसकी सटीक भूमिका का पता लगाने और उसके अन्य साथियों की संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।

आरोपी तनवीर मोती नगर का निवासी है और पहले भी एक मामले में शामिल रहा है। उसके खिलाफ मोती नगर पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी