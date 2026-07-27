दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयरलाइन ने जारी किया बयान, कहा - की जा रही जांच

राजकोट (गुजरात), 27 जुलाई (आईएएनएस)। दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई-1452 की सोमवार को विमान के कार्गो होल्ड (सामान रखने वाले हिस्से) में धुएं का संकेत मिलने के बाद एहतियातन गुजरात के राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 194 लोग सवार थे और सभी यात्री व चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरबस ई321 फ्लाइट रास्ते में थी, तभी कॉकपिट में कार्गो होल्ड में धुएं का संकेत मिला। अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा नियमों के तहत चालक दल ने जोखिम लेने के बजाय विमान को मुंबई ले जाने के बजाय नजदीकी उपयुक्त हवाई अड्डे राजकोट की ओर मोड़ने का फैसला किया।

विमान के आने से पहले दोपहर 2:45 बजे राजकोट एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन टीमें रनवे पर तैनात कर दी गईं। इसके बाद विमान ने दोपहर 3:27 बजे सुरक्षित लैंडिंग की। सभी 194 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यात्रियों के सुरक्षित उतरने के बाद आपातकाल समाप्त कर दिया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि कार्गो होल्ड में धुएं का संकेत मिलने के बाद विमान को एहतियात के तौर पर राजकोट में उतारा गया। अब विमान की विस्तृत तकनीकी जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धुएं का अलर्ट किस वजह से मिला।

इस घटना के बाद इंडिगो ने भी एक बयान जारी कर कहा कि दुबई से मुंबई जा रही फ्लाइट 6ई-1452 को तकनीकी समस्या के चलते एहतियातन राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट किया गया। एयरलाइन ने बताया कि विमान सुरक्षित उतर गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है।

एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि विमान की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही उसे दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को मुंबई पहुंचाने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान यात्रियों को हर संभव सहायता और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इंडिगो ने इस घटना से यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए कहा कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विमानन विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के तहत विमान के कार्गो होल्ड में धुएं या आग का कोई भी संकेत गंभीर माना जाता है, क्योंकि यदि वास्तव में आग लगी हो तो इससे विमान की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे मामलों में चालक दल को तुरंत आग से निपटने की प्रक्रिया अपनाने, आवश्यकता पड़ने पर आपातकाल घोषित करने और निकटतम उपयुक्त हवाई अड्डे पर विमान उतारने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

हालांकि, धुएं का अलर्ट मिलने का मतलब यह नहीं होता कि विमान में वास्तव में आग लगी ही हो। इसकी पुष्टि तकनीकी और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही की जा सकती है। फिलहाल अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि धुएं का संकेत किस कारण मिला और न ही विमान को किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी सामने आई है।

गौरतलब है कि इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है और 80 से अधिक घरेलू तथा 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करती है। एयरलाइन के बेड़े में मुख्य रूप से एयरबस ए320 और ए321 श्रृंखला के विमान तथा क्षेत्रीय मार्गों के लिए एटीआर 72-600 विमान शामिल हैं।

--आईएएनएस

डीबीपी