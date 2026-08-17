तेलंगाना में 73 लाख मतदाता एडीएस के रूप में चिह्नित, 92 लाख को भेजे जाएंगे नोटिस

हैदराबाद, 17 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना में 73 लाख से अधिक मतदाताओं को एडीएस (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट) के रूप में चिह्नित किया गया है। जबकि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान विसंगतियों के लिए 92 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घर-घर जाकर की गई गणना के बाद मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया।

3,38,26,448 मतदाताओं में से 73,39,235 को एडीएस के रूप में चिह्नित किया गया है।

इनमें 57.46 लाख मतदाता शामिल हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे या अनुपस्थित पाए गए थे। चुनाव अधिकारियों ने 9.22 लाख मृतकों की भी पहचान की, जबकि 6.70 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. सुदर्शन रेड्डी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि 92 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे।

लगभग 60 लाख मतदाताओं को उनके नाम या उनके परिवार के सदस्यों के नाम में विसंगतियों, या आयु में किसी भी प्रकार की अनियमितता आदि के लिए नोटिस प्राप्त होंगे। 32 लाख अन्य मतदाताओं को ऐसे मतदाताओं के रूप में चिह्नित किया गया है जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची से नहीं जोड़ा जा सका।

उन्होंने बताया कि 2,64,87,213 मतदाताओं (78.30 प्रतिशत) से जनगणना प्रपत्र एकत्र किए गए हैं।

बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को शेष 73.39 लाख मतदाता (21.7 प्रतिशत) नहीं मिले या उन्हें उनके गणना प्रपत्र वापस नहीं मिले क्योंकि वे अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता बन गए थे, या उनका अस्तित्व ही नहीं था, या उन्होंने 10 अगस्त तक प्रपत्र जमा नहीं किया था, या किसी अन्य कारण से मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के इच्छुक नहीं थे।

राज्य में 25 जून से 10 अगस्त तक एसआईआर (निर्वाचन और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि) आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान प्रपत्र-6 और निर्धारित घोषणा पत्र का उपयोग करके वास्तविक मतदाताओं को मतदाता सूची में पुनः जोड़ा जा सकता है। मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए मतदाताओं के नाम केवल एक स्थान पर ही रखे जाएंगे।

राज्य के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है।

जिन मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उनकी अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/दोहरा नाम वाले मतदाताओं की सूची संबंधित ईआरओ/एईआरओ कार्यालयों, ग्राम पंचायत/नगरपालिका कार्यालयों और मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है, ताकि आम जनता को मतदाता सूची और उनके नाम शामिल न होने के संभावित कारणों की जानकारी मिल सके। ये सूचियां सीईओ की वेबसाइट और संबंधित डीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

--आईएएनएस

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