Tejashwi Yadav Statement : तेजस्वी यादव का भाजपा पर तंज-‘एजेंडा संविधान बदलने का है’

पटना: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के गिरने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि असली एजेंडा संविधान बदलने का है।

पटना में तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं की आड़ में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ कोई भी पार्टी या सांसद नहीं है। इस बात को साफ तौर पर समझने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो चुका है। हमारी मांग थी कि इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। अगर पुरुषों के लिए जाति-आधारित प्रावधान हैं तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं, लेकिन सरकार ने हमारी इस मांग को नहीं माना।

तेजस्वी ने कहा कि यह विधेयक पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान जल्दबाजी में लाया गया था। पहले यह 2011 की जनगणना पर आधारित था, लेकिन हमारी मांग है कि इसे 2025 की ताजा जनगणना पर आधारित किया जाए, ताकि पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों और दलितों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

राजद नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा को पता था कि उनके पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है, फिर भी उन्होंने विधेयक पेश किया ताकि खुद को महिलाओं का हितैषी दिखा सकें। उन्होंने इसे राजनीतिक नौटंकी और प्रोपगैंडा करार दिया।

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि भाजपा संविधान बदलने के अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए महिलाओं की आड़ ले रही है और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, लेकिन हम उनकी तमाम कोशिशों को विफल करेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें काम करने की जरूरत है। वे ज्यादा बातें न करें। बिहार 20 साल से फिसड्डी बना हुआ है, कब टॉप 5 में आएगा? खजाना खाली है, उसे कैसे भरा जाएगा? बिहार के विकास के लिए उनके पास क्या रोडमैप है? रोजगार, व्यापार और बिजली दरों पर क्या प्लान है? बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं की जाती।

तेजस्वी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमने पहले भी कहा था कि बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा।

--आईएएनएस