टीवीके विधायक को लुभाने की कथित कोशिश मामले में तीन गिरफ्तार, डीएमके के पदाधिकारी भी शामिल

चेन्नई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। सत्तारूढ़ 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) सरकार के विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने की कथित साजिश के मामले में चेन्नई पुलिस ने बुधवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक यूट्यूबर और करूर के दो डीएमके पदाधिकारी शामिल हैं। इस गिरफ्तारी के बाद यह मामला और बढ़ गया है।

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यह मामला टीवीके विधायक एन. एलैयाराजा की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जो कृष्णगिरि जिले के उथंगराई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उन्हें सत्ताधारी पार्टी छोड़ने के लिए मनाने की बार-बार कोशिशें की गईं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूट्यूबर आई.पी.डी.एस. थिरुनावुक्करसु ने उनसे बार-बार संपर्क किया, बातचीत की, और उनका समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें धमकाया।

शिकायत के आधार पर चेन्नई की ट्रिपलिकेन पुलिस ने मामला दर्ज किया और थिरुनावुक्करसु को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर करूर के दो लोगों की भूमिका का खुलासा किया, जिन्होंने विधायक के साथ बातचीत में हिस्सा लिया था।

इस जानकारी के आधार पर, चेन्नई पुलिस की एक टीम करूर गई और कार्तिक और रमेश को गिरफ्तार किया। दोनों की पहचान स्थानीय डीएमके पदाधिकारियों के रूप में हुई है, जो 'शक्ति मेस' नाम का रेस्तरां चलाते हैं।

जांचकर्ता साजिश में उनकी कथित भूमिका की जांच कर रहे हैं और यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम किया या दूसरों के कहने पर।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं और कहा जाता है कि करूर में उनके व्यावसायिक हितों से उनके संबंध हैं।

कार्तिक डीएमके की स्पोर्ट्स विंग के डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर भी हैं।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के घरों और उनसे जुड़ी अन्य जगहों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने पुष्टि की कि तलाशी के दौरान नकदी बरामद की गई। हालांकि, सटीक राशि का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है।

जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह पैसा चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रभावित करने की कथित कोशिश से जुड़ा है।

यह गिरफ्तारी मंत्री निर्मल कुमार के उस आरोप के एक दिन बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि टीवीके विधायकों को लालच देकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही थीं। जांचकर्ता उन दावों की जांच कर रहे हैं कि तीन टीवीके विधायकों को निशाना बनाया गया था और उनमें से प्रत्येक को पाला बदलने के लिए कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी।

इस मामले ने राजनीतिक हलचल मचा दी है, खासकर पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के करीबी माने जाने वाले दो डीएमके पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद। पुलिस ने कहा कि इस कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी