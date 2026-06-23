टीवीके सरकार राज्य के अधिकारों की रक्षा करेगी, केंद्र से भी बनाए रखेगी बेहतर संबंध: सीएम विजय

चेन्नई, 23 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार राज्य के अधिकारों और हितों की मजबूती से रक्षा करेगी, साथ ही केंद्र सरकार के साथ रचनात्मक और सकारात्मक संबंध बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास और जनकल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि तमिझगा वेट्ट्री कझगम (टीवीके) के नेतृत्व वाली सरकार पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जनकेंद्रित प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुशासन, जवाबदेही और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य पारदर्शी प्रशासन स्थापित करना और महिलाओं की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करना है। हम इन लक्ष्यों की ओर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने इस दौरान पूर्ववर्ती डीएमके सरकार पर भी तीखा हमला बोला। बिना किसी दल का नाम लिए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पर अनुभवहीनता के आरोप लगाने वाले लोग स्वयं वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार रहे हैं। विजय ने कहा कि उनकी सरकार जनता के लिए काम करना जानती है, लेकिन सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना नहीं।

उन्होंने कहा कि टीवीके सरकार सार्वजनिक निविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, सरकारी राजस्व की रक्षा करेगी और निष्पक्ष एवं जवाबदेह प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार नशे के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाने और सभी विभागों में जवाबदेही को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्र-राज्य संबंधों पर अपनी सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए विजय ने कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा “केंद्र में संघवाद और राज्यों को स्वायत्तता” की है। उन्होंने कहा कि टीवीके वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विरोध करती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मुद्दे पर केंद्र सरकार से टकराव किया जाए।

उन्होंने कहा, “हम वैचारिक रूप से भाजपा के विरोधी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर मुद्दे पर केंद्र सरकार से संघर्ष किया जाए। तमिलनाडु का विकास हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हम राज्य के अधिकारों और अपने नीतिगत सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेंगे।”

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार संघीय अधिकारों और संसाधनों के बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर लगातार तमिलनाडु के हितों की रक्षा करती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी राजनीतिक खेमे का हिस्सा नहीं है और उसकी निष्ठा केवल जनता के प्रति है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को अपनी सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत बताया।

विजय ने कहा, “जो लोग राज्य के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अंततः जनता ही नकार देगी। हम किसी टीम का हिस्सा नहीं हैं। हम केवल जनता के हैं।”

--आईएएनएस

डीएससी