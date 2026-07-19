टीवीके ने पलानीस्वामी को दिया जवाब, आलोचना को 'शैतान का सच का उपदेश देने' जैसा बताया

चेन्नई, 19 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार में विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी के राज्य सरकार पर बेगुनाह लोगों की जान बचाने में नाकाम रहने और मुआवजे के जरिए पीड़ितों के परिवारों की आवाज दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाने के बाद सत्ताधारी तमिलगा वेट्री कझगम (टीवेके) और एआईएडीएमके के बीच तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है।

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पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि टीवीके सरकार ने सत्ता संभालने के महज 60 दिनों के भीतर ही निर्दोष लोगों की जान की कीमत लगाना शुरू कर दिया है।

नागरकोइल और पुझल जेल में हुई मौतों से जुड़े हालिया विवादों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि सरकार न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय मुआवजे की पेशकश करके जनता के आक्रोश को दबाने की कोशिश कर रही है।

एआईएडीएमके नेता ने आगे कहा कि तमिलनाडु के लोग नए प्रशासन से पीड़ित हैं और उनकी दुर्दशा की तुलना 'हाथी की पकड़ से बचकर मगरमच्छ के जबड़े में गिरने' से की।

उन्होंने सरकार से जिम्मेदारी से शासन करने और मतदाताओं की उम्मीदों को पूरा करने का आग्रह किया, जिन्होंने राजनीतिक बदलाव की मांग की थी।

टीवीके ने अपनी आईटी विंग के जरिए उतने ही आक्रामक अंदाज में पलटवार किया और पलानीस्वामी की आलोचना को 'शैतान का सच का उपदेश देने' जैसा बताया।

पार्टी ने एआईएडीएमके लीडरशिप पर आरोप लगाया कि उनमें साफ-सुथरे शासन के बारे में बात करने की नैतिक क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीतिक सत्ता के लिए कुछ भी कर चुके हैं, वे अब नैतिक राजनीति की वकालत करने का दिखावा कर रहे हैं।

सत्ताधारी पार्टी टीवीके ने एआईएडीएमके के शासनकाल में हुई सथानकुलम कस्टोडियल मौतों की याद भी दिलाई और पूछा कि क्या तमिलनाडु के लोग उस घटना को भूल गए हैं। टीवीके ने तर्क दिया कि एआईएडीएमके ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह न्याय, कानून-व्यवस्था या मानवाधिकारों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मौजूदा सरकार को सीख दे सके।

टीवीके ने राजनीति में सिनेमा के असर को कमतर दिखाने वाली टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई। पार्टी का कहना है कि एआईएडीएमके की ओर से सिनेमा की भूमिका का मजाक उड़ाने की कोई भी कोशिश, पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) और जे. जयललिता का अपमान करने जैसा है। ये दोनों ही नेता फिल्म इंडस्ट्री में शानदार करियर के बाद राजनीति में बड़े मुकाम पर पहुंचे थे।

अपनी बात खत्म करते हुए टीवीके ने कहा कि लोग उन हमलों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जिन्हें पार्टी ने भ्रष्टाचार और रिश्वत-मुक्त शासन के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री पर राजनीतिक मकसद से किए गए हमले बताया है।

यह घटनाक्रम सत्ताधारी टीवीके और मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के बीच बढ़ती कड़वी राजनीतिक लड़ाई में एक और तेजी को दिखाता है।

--आईएएनएस

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