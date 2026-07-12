टीवीके का शिक्षा पुरस्कार समारोह जल्द, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार छात्रों को सम्मानित करेंगे जोसेफ विजय

चेन्नई, 12 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय जल्द टीवीके का खास 'शिक्षा पुरस्कार' समारोह आयोजित करेंगे। इस समारोह में कक्षा 10 और कक्षा 12 की राज्य बोर्ड परीक्षाओं के जिला स्तर के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है।

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जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह 'शिक्षा पुरस्कार' का पहला आयोजन होगा। यह टीवीके के बैनर तले ही आयोजित होगा, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में जोसेफ विजय खुद छात्रों को सम्मानित करेंगे।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, इस कार्यक्रम की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। जिला सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे योग्य छात्रों की पहचान करें, उनके परिवारों से संपर्क करें और उनके चेन्नई आने-जाने का इंतजाम करें।

अवॉर्ड पाने वाले छात्रों के माता-पिता को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि, अभी तक आखिरी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह समारोह जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है।

टीवीके ने 2023 में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के बीच पढ़ाई-लिखाई में बेहतरीन प्रदर्शन को पहचान देने के लिए राज्य-स्तरीय पहल के तौर पर 'शिक्षा पुरस्कार' शुरू किए थे। इस कार्यक्रम के तहत, जोसेफ विजय ने हर विधानसभा क्षेत्र से 10वीं और 12वीं क्लास में सबसे अधिक नंबर पाने वाले टॉप तीन छात्रों को खुद पुरस्कार दिए थे।

जल्द यह कार्यक्रम पार्टी के सबसे अहम जन-संपर्क कार्यक्रमों में से एक बन गया। इसमें हर साल हजारों छात्र और उनके परिजन शामिल होते हैं।

विधानसभा चुनाव में टीवीके की जीत और नई सरकार बनने के बाद इस साल के पुरस्कारों के बारे में कोई घोषणा न होने से सोशल मीडिया पर यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या यह पहल जारी रहेगी या नहीं। हालांकि, पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम कभी बंद नहीं किया गया था और परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी तैयारियां जारी थीं।

पार्टी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये पुरस्कार टीवीके की पहल ही बने रहेंगे। गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और दूसरे सम्मान राज्य सरकार के बजाय पार्टी की ओर से दिए जाएंगे, जिससे संगठन की लंबे समय से चल रही दीर्घकालिक शैक्षिक पहल के तौर पर इस कार्यक्रम की पहचान और मजबूत होगी।

--आईएएनएस

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