टीवीके 1 जुलाई को होने वाली बैठक में सहयोगियों के साथ मिलकर साझा राजनीतिक मोर्चा बनाएगी

चेन्नई, 30 जून (आईएएनएस)। सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) ने आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव शामिल हो सकती है। इससे पहले टीवीके ने अपने सहयोगी दलों को एक साझा राज्य-स्तरीय मोर्चे के तहत लाकर औपचारिक राजनीतिक गठबंधन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री और टीवीके अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय 1 जुलाई को चेन्नई में सहयोगी पार्टियों के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह उस गठबंधन को संस्थागत रूप देने की दिशा में पहली बड़ी कोशिश होगी, जिसने टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार बनाने में मदद की थी।

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हालांकि इस प्रस्तावित गठबंधन को अभी कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी सहयोग तक सीमित रहने के बजाय, साझा वैचारिक सिद्धांतों पर आधारित एक साझा राजनीतिक मंच के तहत काम करेगा।

संपर्क अभियान के तहत, टीवीके के महासचिव और मंत्री एन. आनंद, पार्टी के महासचिव (चुनाव प्रबंधन) और मंत्री आधव अर्जुन के साथ मिलकर सहयोगी पार्टियों के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर रहे हैं ताकि उन्हें बैठक के लिए आमंत्रित किया जा सके।

दोनों नेताओं ने रविवार को विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके) के अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन से मुलाकात की। इसके बाद सोमवार को उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्य अध्यक्ष के.एम. कादर मोहिदीन और मारुमलरची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमसडीएमके) के महासचिव वाइको से मुलाकात की।

टीवीके के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अनुसार, इस बैठक का मकसद उन पार्टियों के बीच तालमेल का एक व्यवस्थित तरीका बनाना है, जिन्होंने अब तक सरकार का समर्थन तो किया है, लेकिन किसी औपचारिक गठबंधन के तहत काम नहीं किया है।

चुनाव में तालमेल के अलावा, इस प्रस्तावित मोर्चे से संयुक्त राजनीतिक अभियान चलाने और आम मुद्दों पर मिलकर प्रतिक्रिया देने में आसानी होने की उम्मीद है।

टीवीके के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हालांकि इन पार्टियों ने सरकार बनने के बाद से ही उसे समर्थन दिया है, लेकिन वे ज्यादातर स्वतंत्र रूप से काम करती रही हैं और उन्होंने मिलकर कोई राजनीतिक आंदोलन या राज्य-व्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित नहीं किया है।

नेता ने कहा कि एक औपचारिक मोर्चा बनाने से बेहतर तालमेल हो सकेगा और अहम मुद्दों पर एकजुट राजनीतिक आवाज सामने आ सकेगी।

वीसीके के एक सीनियर नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पार्टी बिना किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा के भी टीवीके के साथ मिलकर काम कर रही है।

उन्होंने कहा, "हमारे नेता का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि वीसीके औपचारिक गठबंधन का हिस्सा बने बिना भी सरकार में शामिल हो सकती है। हालांकि, असल में गठबंधन पहले ही बन चुका है। बस अब इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना और औपचारिक रूप देना बाकी है।"

--आईएएनएस

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