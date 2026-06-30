तटरक्षक बल का साहसिक अभियान, छह मछुआरों को सुरक्षित बचाया

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस) समुद्र में उठती तेज लहरों, काफी जोर से चल रह हवाओं और कम रोशनी के बीच भारतीय तटरक्षक बल ने अद्भुत साहस और तत्परता दिखाते हुए छह मछुआरों की जान बचाई है। तटरक्षक बल के मुताबिक 29 जून की शाम कर्नाटक के मंगलूरु तट के पास मछली पकड़ने वाली नौका ‘मंजू माथा’ संकट में फंस गई थी।

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सुरथकल तट से करीब 33 समुद्री मील दूर मौजूद इस नौका में समुद्र की उग्र परिस्थितियों के कारण पानी भरने लगा। समुद्र में मौजूद इस नौका के ढाँचे को भी नुकसान पहुंचा। इससे नौका में सवार छह मछुआरों के सामने जान का खतरा पैदा हो गया। शाम लगभग 4 बजे भारतीय तटरक्षक पोत ‘सचेत’ को रेडियो संदेश के माध्यम से मदद की गुहार मिली। यह संदेश मंगलूरु के समीप सुरथकल तट से लगभग 33 समुद्री मील दूर स्थित भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका मंजू माथा से भेजा गया था।

नौका में समुद्र की खराब परिस्थितियों के कारण पानी भरने लगा था। संदेश मिलते ही तटरक्षक बल ने बिना समय गंवाए अपने पोत का रुख संकटग्रस्त नौका की ओर मोड़ दिया। महज 90 मिनट के भीतर बचाव दल मौके पर पहुंच गया। हालाँकि यह बचाव अभियान आसान नहीं था। ऊँची लहरें, तेज हवाएँ, कम दृश्यता और बढ़ता अंधेरा अभियान में लगातार बाधा डाल रहे थे। इसके बावजूद तटरक्षक बल के जवानों ने धैर्य और कुशलता का परिचय दिया।

उन्होंने विशेष व दूरस्थ नियंत्रित लाइफबॉय समुद्र में उतारे और एक-एक कर सभी मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शाम 6 बजे तक सभी छह मछुआरे पूरी तरह सुरक्षित बचा लिए गए। राहत की बात यह रही कि किसी भी मछुआरे को चोट नहीं पहुँची। इसके बाद तटरक्षक पोत उन्हें लेकर न्यू मंगलूरु बंदरगाह की ओर रवाना हो गया। यह अभियान एक बार फिर साबित करता है कि भारतीय तटरक्षक बल केवल समुद्री सीमाओं की निगरानी ही नहीं करता, बल्कि संकट की घड़ी में लोगों के लिए जीवनरक्षक बनकर भी सामने आता है।

बल का कहना है कि अपने आदर्श वाक्य ‘वयम् रक्षामः’ यानी ‘हम रक्षा करते हैं’ के अनुरूप तटरक्षक बल समुद्र में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में संकट में फंसे इन छह मछुआरों को एक चुनौतीपूर्ण खोज एवं बचाव अभियान के दौरान सुरक्षित बचाकर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, पेशेवर दक्षता और समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां मौजूद तमाम चुनौतियों के बावजूद तटरक्षक बल के जवानों ने अद्वितीय साहस, उत्कृष्ट समुद्री कौशल और सटीक समन्वय का प्रदर्शन किया।

सफल बचाव अभियान के बाद भारतीय तटरक्षक पोत सचेत बचाए गए मछुआरों को सुरक्षित उतारने तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बंदरगाह की ओर रवाना हो गया।

--आईएएनएस

जेसीबी/ओपी