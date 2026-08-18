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भारत समाचार

टाटा संस की एजीएम कोरम की कमी के चलते इतिहास में पहली बार स्थगित हुई

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टाटा

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। टाटा संस की प्रस्तावित एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) मंगलवार को स्थगित कर दी गई है। यह कंपनी के इतिहास में पहला मौका है, जब टाटा संस की वार्षिक बैठक को टाल दिया गया है। यह जानकारी रिपोर्ट में दी गई।

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एजीएम टालने की वजह कोरम की कमी होना था। कोरम, सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जिसके होने पर ही बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं।

सूत्रों ने आगे कहा कि यह घटनाक्रम सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) से जुड़ी एक पाबंदी से संबंधित था।

यह स्थगित बैठक ऐसे समय में हो रही है जब टाटा संस चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के अगले कार्यकाल के लिए न चुने जाने के फैसले के बाद नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी कर रही है। उनके इस कदम से नए उत्तराधिकारी की पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने खोजबीन शुरू कर दी है।

टाटा ट्रस्ट्स के प्रभाव को देखते हुए उत्तराधिकार प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी, टाटा ट्रस्ट्स के पास सामूहिक रूप से टाटा संस की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

रिपोर्ट के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के रूप में, नोएल टाटा टाटा संस के अगले चेयरमैन के चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

हालांकि, अंतिम नियुक्ति टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित औपचारिक समिति तंत्र के माध्यम से की जाएगी।

यह बदलाव मई में हुई टाटा संस की बोर्ड बैठक में हुई बातचीत के बाद हो रहा है। इस बैठक में चंद्रशेखरन ने ग्रुप के कई नए बिजनेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और एविएशन के प्रदर्शन, ग्रोथ की संभावनाओं और कैपिटल की जरूरतों के बारे में जानकारी दी थी।

उस बातचीत के दौरान, नोएल टाटा ने कुछ बिजनेस में हो रहे नुकसान को लेकर चिंता जताई थी।

उत्तराधिकार की प्रक्रिया में नोएल टाटा की भूमिका ऐसे समय में सामने आई है जब वे खुद टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए रिटायरमेंट के नियमों के अनुसार, 70 साल की उम्र पूरी होने पर नवंबर में वे टाटा की छह कंपनियों के बोर्ड से रिटायर होने वाले हैं।

इससे पहले अगस्त में, टाटा ग्रुप के साथ चार दशक पूरे कर चुके चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर अपने मौजूदा कार्यकाल के 20 फरवरी, 2027 को खत्म होने के बाद दोबारा नियुक्ति न लेने का फैसला किया और इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ग्रुप की कमान संभालने के अपने समय को बहुत सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी वाला बताया।

--आईएएनएस

एबीएस