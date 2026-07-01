तिरुवनंतपुरम : पूर्व मंत्री की रमेश चेन्निथला से मुलाकात, राजनीतिक अटकलें तेज

तिरुवनंतपुरम, 1 जुलाई (आईएएनएस)। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के सरकारी आवास पर बुधवार को पूर्व मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन के अचानक दौरे से राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि, इस मुलाकात का मकसद अभी साफ नहीं है।

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सीपीआई (एम) के बड़े नेताओं में से एक सुरेंद्रन बुधवार को एक अन्य व्यक्ति के साथ स्कूटर पर सवार होकर आए। उन्होंने मीडिया को बताया कि वह अपने साथी की सिफारिश लेकर मंत्री से मिलने आए थे। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि सिफारिश किस बारे में थी।

किसी भी आधिकारिक स्पष्टीकरण के न होने से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, खासकर सबरीमाला गोल्ड स्कैम की एसआईटी जांच में हो रही गतिविधियों को देखते हुए।

इस मुलाकात के समय ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। माना जा रहा है कि एसआईटी कथित घोटाले से जुड़े मामलों में अपनी चार्जशीट दाखिल करने के अंतिम चरण में है। जिन दो मामलों की जांच हो रही है, उनमें से एक मामले से जुड़े समय के दौरान सुरेंद्रन देवस्वोम मंत्री थे।

ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बुधवार की मुलाकात जांच से जुड़ी थी, लेकिन गृह मंत्री के आधिकारिक आवास पर अचानक हुई इस यात्रा ने राजनीतिक हलकों में सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

सुरेंद्रन ने कजाकूटम का प्रतिनिधित्व किया है, वे विधायक थे, लेकिन अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में वह भाजपा नेता वी. मुरलीधरन से अपनी सीट हार गए थे। सुरेंद्रन की इस यात्रा ने एक और वजह से भी ध्यान खींचा। मुलाकात के बाद, सुरेंद्रन को बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाते हुए देखा गया।

इन तस्वीरों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ट्रैफिक नियमों के इस उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें केरल का एआई-आधारित ट्रैफिक कैमरा एनफोर्समेंट सिस्टम भी शामिल है।

गृह मंत्री के कार्यालय या सुरेंद्रन की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण न आने के कारण, यह मुलाकात जोरदार राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है, जबकि इस अचानक हुई मुलाकात के कारणों को लेकर अटकलें भी जारी हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम