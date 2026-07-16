त्रिपुरा सीएम ने जेलों के आधुनिकीकरण की समीक्षा की, कैदियों के पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर दिया जोर

अगरतला, 16 जुलाई (आईएएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरुवार को कहा कि राज्य के सुधार गृहों और जेलों में बंद कैदियों की मानसिक सेहत और समाज में उनकी सफल वापसी सुनिश्चित करने के लिए खेल गतिविधियों, कौशल विकास कार्यक्रमों और पुनर्वास उपायों पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।

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राज्य में केंद्रीय सुधार गृह और अन्य जेलों के सुधार और आधुनिकीकरण पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम माणिक साहा ने कहा कि कैदियों को व्यावसायिक कौशल से लैस किया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी सजा पूरी करने और समाज में लौटने के बाद आजीविका कमा सकें।

साहा ने कहा, "अगर कैदियों को सजा काटते समय कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए तो वे रिहाई के बाद विभिन्न व्यवसायों में भाग लेकर जीविका कमा सकेंगे। सजा पूरी करने के बाद सामाजिक मुख्यधारा में लौटने वालों की निगरानी और सहायता भी की जानी चाहिए, ताकि वे सफलतापूर्वक अपना जीवन पुनः स्थापित कर सकें।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेल सुधारों में न केवल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, बल्कि कैदियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कैदियों के लिए पर्याप्त पोषण, उचित चिकित्सा उपचार और समग्र कल्याण सुनिश्चित करें।

उन्होंने सुधार गृहों के अंदर खेल और मनोरंजक गतिविधियों का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि इस तरह की पहल कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनके पुनर्वास में योगदान देने में सहायक होगी।

बैठक में जेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई, जिनमें बुनियादी ढांचा, कैदियों का कल्याण, पुनर्वास पहल और समकालीन मानकों के अनुरूप सुधारात्मक संस्थानों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से किए गए उपाय शामिल हैं।

त्रिपुरा के मंत्री संताना चकमा, जिन्होंने समीक्षा बैठक में भी भाग लिया, ने अपने फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, "भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हालिया निर्देशों पर हम अधिक सुरक्षित और कुशल सुधार प्रणाली के लिए प्रणालीगत सुधारों को आगे बढ़ाने, सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

बैठक के दौरान जेल सचिव बृजेश पांडे ने केंद्रीय सुधार गृह और राज्य भर की अन्य जेलों के कामकाज पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

उन्होंने मुख्यमंत्री को विभिन्न सुधारगृहों में बंद कैदियों की संख्या के बारे में जानकारी दी और कैदियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन, स्वास्थ्य सेवा, पुस्तकों और समाचार पत्रों सहित पठन सामग्री, खेल सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की व्यवस्थाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।

बैठक में जेल सुधारों को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर पुनर्वास कार्यक्रम और कौशल विकास की पहल पर ध्यान दिया गया, ताकि कैदियों की रिहाई के बाद उन्हें समाज में सफलतापूर्वक फिर से शामिल होने में मदद मिल सके।

मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अभिषेक सिंह, महानिरीक्षक (जेल) आशीष साहा और विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

--आईएएनएस

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