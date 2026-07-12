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त्रिपुरा में पेपरलेस सिस्टम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत किया जाएगा: मुख्यमंत्री साहा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 12, 2026, 06:30 PM
त्रिपुरा में पेपरलेस सिस्टम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत किया जाएगा: मुख्यमंत्री साहा

अगरतला, 12 जुलाई (आईएएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने और एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए काम कर रही है ताकि राज्य भर के लोगों को गुणवत्तापूर्ण, प्रौद्योगिकी आधारित और किफायती चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने ये बातें राज्य की राजधानी में नवनिर्मित 50 बिस्तरों वाले अगरतला सिविल अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कही, जिसका नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है।

उद्घाटन को राज्य के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए साहा ने कहा कि यह अस्पताल जन स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के सरकारी प्रयासों में एक नए अध्याय की शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगरतला सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया गया और इसे जनता को समर्पित किया गया। यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है और यह सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के आधुनिकीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि हमने अतीत में सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति देखी है, जहां कुर्सियां, मेजें टूटी हुई थीं और सुविधाएं अपर्याप्त थीं। आज हम उस स्थिति से बाहर आ चुके हैं। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से हम सरकारी अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका है, लेकिन हम उस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। त्रिपुरा के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे साहा ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य के सभी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारी, एम्बुलेंस और आधुनिक सुविधाएं हों ताकि लोगों को उनके घरों के पास ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके।

उन्होंने कहा कि हम त्रिपुरा में एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली पर काम कर रहे हैं और यह अस्पताल पूरी तरह से पेपरलेस सुविधा के रूप में कार्य करेगा। गरीब लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और बेहतर सेवाएं पाने का अधिकार है और इसी उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों से लैस इस अस्पताल की स्थापना की गई है।

--आईएएनएस

एमएस/