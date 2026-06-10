त्रिपुरा में भाजपा पर भरोसा, 4 परिवारों के 18 वोटर्स पार्टी में शामिल

दक्षिण त्रिपुरा, 10 जून (आईएएनएस)। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सब्रम सब-डिविजन में 39 मनु मंडल स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय में बुधवार शाम एक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाम लगभग 7 बजे हुए इस कार्यक्रम में चार परिवारों के कुल 18 मतदाताओं ने टिपरा मोथा पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

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इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में नए सदस्यों का औपचारिक स्वागत किया गया। 39 मनु मंडल के अध्यक्ष विपुल भौमिक ने नए सदस्यों को पार्टी का झंडा और उत्तरीय पहनाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में 39 मनु विधानसभा क्षेत्र के विधायक मैलाफ़्रू मग सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने भाजपा की नीतियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों में पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। वक्ताओं ने यह भी दावा किया कि संगठनात्मक मजबूती के कारण क्षेत्र में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है।

स्थानीय नेताओं ने नए शामिल हुए परिवारों का स्वागत करते हुए कहा कि यह पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत है और इससे संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य केवल राजनीतिक विस्तार नहीं बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को आगे बढ़ाना है।

कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने यह भी कहा कि विकास कार्यों के आधार पर जनता का विश्वास लगातार भाजपा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि सड़क, बिजली, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं ने आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इसी कारण अन्य दलों से जुड़े लोग भी अब भाजपा से जुड़ रहे हैं।

इस मौके पर नए सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए और कहा कि वे भाजपा की विकास नीतियों और संगठनात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे चलकर उन्हें पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीएससी