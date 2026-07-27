त्रिपुरा डीजीपी मौत मामला: जांच टीम में सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर 10 हुई, जांच में तेजी

अगरतला, 27 जुलाई (आईएएनएस)। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग की 'रहस्यमयी' मौत की जांच में तेजी आई है। त्रिपुरा पुलिस ने इस हाईप्रोफाइल जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जांच टीम के सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर 10 कर दी है। अधिकारियों ने इस संबंध में सोमवार को जानकारी दी।

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त्रिपुरा कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अनुराग का शव 20 जुलाई को यहां राज्य पुलिस मुख्यालय में उनके सरकारी चैंबर से जुड़े वॉशरूम में संदिग्ध हालात में मिला।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 24 जुलाई को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ने इस 'रहस्यमय' मौत की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई, जिसका नेतृत्व पश्चिम त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक नमित पाठक कर रहे हैं।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "अब एसपी पाठक ने अपनी लीडरशिप में 10 सदस्यों वाली टीम का फिर से गठन किया है। जांच टीम के अन्य सदस्यों में वेस्ट त्रिपुरा के अर्बन एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ध्रुबा नाथ के अलावा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अमताली पुलिस स्टेशन, वेस्ट अगरतला महिला पुलिस स्टेशन और बट्टाला व रामनगर आउटपोस्ट के इंचार्ज अधिकारी शामिल हैं। केटीडी सिंह पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के एक इंस्पेक्टर और पहले जांच अधिकारी रहे सुभोजित देब भी इस नई बनी जांच टीम का हिस्सा हैं।"

एक ऑफिशियल ऑर्डर में कहा गया है कि फिर से बनी इन्वेस्टिगेशन टीम मिलकर काम करेगी, कानून के हिसाब से सभी इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज करेगी और कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनलिज्‍म बनाए रखेगी।

इसमें कहा गया है, "इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस का रिव्यू करने, केस में डेवलपमेंट पर चर्चा करने, टास्क देने और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सुबह एक डेली ब्रीफिंग मीटिंग होगी। दिन की प्रोग्रेस का रिव्यू करने, दिए गए टास्क के नतीजों का असेसमेंट करने, इन्वेस्टिगेशन में किसी भी गैप की पहचान करने और अगले दिन के लिए एक्शन प्लान करने के लिए शाम को एक डेली डीब्रीफिंग मीटिंग होगी।"

इसमें कहा गया है कि जिन अधिकारियों को खास काम सौंपे गए हैं, वे अपने कामों को तेजी से पूरा करना सुनिश्चित करेंगे और जांच टीम के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।

आदेश में कहा गया है कि जांच की बारीकी से निगरानी और देखरेख के लिए, सभी संबंधित अधिकारी हर दिन वेस्ट त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक को एक रोजाना प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपेंगे। इस रिपोर्ट में की गई जांच, इकट्ठा किए गए सबूत, किए गए तकनीकी विश्लेषण और आगे की प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी होगी।

आदेश में यह भी कहा गया कि हर शनिवार को साप्ताहिक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) को सौंपा जाएगा।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्‍ल्‍यूसी) के सदस्य और त्रिपुरा के पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन ने रविवार को पार्टी की उस मांग को दोहराया जिसमें मौजूदा डीजीपी की 'रहस्यमयी' मौत के कारणों का पता लगाने के लिए त्रिपुरा हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की गई है।

उन्होंने कहा, "त्रिपुरा के पुलिस प्रमुख की रहस्यमयी मौत कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राज्य के सबसे वरिष्ठ, ईमानदार, निष्ठावान, समर्पित और ऊर्जावान पुलिस अधिकारी की मौत न केवल त्रिपुरा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहद चिंता का विषय है।"

मौत से जुड़ी परिस्थितियों को बेहद संदिग्ध बताते हुए रॉय बर्मन ने कहा था, "हमारा मानना ​​है कि यह हत्या का मामला है। राज्य की जनता के साथ-साथ पुलिसकर्मी और अन्य सरकारी अधिकारी भी चाहते हैं कि मौजूदा डीजीपी अनुराग की मौत के पीछे का सच सामने आए। अगर मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इतने गंभीर मामले को दबाती है, तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठेंगे।"

विपक्षी पार्टियों सीपीआई-एम, सीपीआई और कई अन्य राजनीतिक दलों ने राज्य के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मौत के हालात और कारणों का पता लगाने के लिए त्रिपुरा हाई कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की है। इससे पहले वामपंथी दलों और कांग्रेस ने त्रिपुरा में अलग-अलग विरोध रैलियां आयोजित करके इस घटना की हाई कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की थी।

अनुराग का अंतिम संस्कार 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उनके पैतृक शहर बड़ौत में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बावली चुंगी के पास बने श्मशान घाट पर उनके बेटे अभिषेक ने परिवार के सदस्यों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सैकड़ों शोक मनाने वालों की मौजूदगी में चिता को मुखाग्नि दी।

उन्होंने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ रंजन की जगह 17 मई, 2025 को त्रिपुरा के डीजीपी का पद संभाला था। राज्य के पुलिस प्रमुख का पद संभालने से पहले, उन्होंने इंटेलिजेंस में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के तौर पर काम किया था।

अपने शानदार करियर के दौरान, अनुराग ने कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ भी काम किया और केंद्रीय एजेंसियों में कई अहम पदों पर रहे। इनमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) में जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर के पद शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) में भी सेवाएं दीं।

इस सीनियर आईपीएस अधिकारी ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का नेतृत्व भी किया था। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक के तौर पर उनका कार्यकाल 17 मई 2027 तक था।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम