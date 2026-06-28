ट्रेन में यात्रियों को पिस्टल दिखाकर धमका रहा था युवक, कोडरमा स्टेशन पर दबोचा गया

कोडरमा, 28 जून (आईएएनएस)। प्रयागराज से रांची जा रही एक ट्रेन में रविवार को पिस्टल लहराकर यात्रियों को धमकाने वाले एक युवक को झारखंड के कोडरमा स्टेशन पर जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन में लोड छह जिंदा कारतूस और अलग पाउच में 18 अन्य कारतूस बरामद किए गए।

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कार्रवाई जीआरपी ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के सहयोग से की। जीआरपी को सूचना मिली थी कि ट्रेन के एक कोच में युवक नशे की हालत में हथियार लेकर घूम रहा है और यात्रियों को डरा-धमका रहा है।

सूचना के बाद ट्रेन के कोडरमा स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह और शैलेश कुमार ने संबंधित बोगी में पहुंचकर युवक की पहचान की।

पुलिस के मुताबिक, वह कमर में पिस्टल खोंसे कोच में घूम रहा था और यात्रियों से अभद्र व्यवहार कर रहा था। पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने युवक को ट्रेन से उतारकर हिरासत में लिया। तलाशी में उसके कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन में लोड छह कारतूस और एक पाउच में रखे 18 अतिरिक्त कारतूस बरामद हुए।

आरोपी ने पूछताछ में अपनी पहचान 32 वर्षीय दिवाकर सिंह के रूप में बताई। वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के रायपुर गांव का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि वह प्रयागराज से रांची जा रहा था और निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है।

जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), रेलवे अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के पास हथियार का वैध लाइसेंस था या नहीं और ट्रेन में हथियार के साथ यात्रियों को धमकाने की घटना के पीछे क्या कारण था।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी