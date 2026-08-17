तारापीठ होटल अग्निकांड: मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हुई, मरने वालों में पांच एक परिवार के सदस्य

कोलकाता, 17 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ स्थित होटल में सोमवार को लगी आग में मृतकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। मृतकों में पांच मेघालय के एक ही परिवार के सदस्य थे, जो पवित्र शहर तारा मंदिर में पूजा-अर्चना करने आए थे।

पुलिस के अनुसार, परिवार के पांचों सदस्य होटल की पांचवीं मंजिल पर ठहरे हुए थे, जहां आग नहीं पहुंची थी।

हालांकि, घबराहट में वे सीढ़ियों से नीचे भूतल पर भागे, जहां आग तेजी से फैल रही थी।

जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी पांचों आग की चपेट में आ गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई।

मृतकों में पांच वयस्क पुरुष, एक महिला और दो नाबालिग शामिल हैं। मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स स्थित शिब्बारी गांव के पांच परिवार के सदस्यों की पहचान राजेंद्र नाथ, आशा नाथ, बुरान मोदक, औशोनाथ मोदक और शिबराज मोदक के रूप में हुई है, जिनकी उम्र क्रमशः आठ और दस वर्ष है।

अन्य तीन पीड़ित कमल रॉय, अमित पॉल और सुबीर साहा हैं, जो सभी उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के निवासी हैं।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, 28 लोगों को होटल से सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि सात लोगों का रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इसी बीच, पुलिस ने 'बिदेशिनी' होटल के मालिक कल्याण पॉल को गिरफ्तार कर लिया। जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि होटल की अग्निशमन प्रणाली चालू थी या नहीं और क्या अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था।

निवासियों का आरोप है कि होटल के पीछे का निकास द्वार बंद था, जिससे बाहर निकलना संभव नहीं हो पाया। पॉल ने जवाब दिया कि दहशत के कारण निवासी निकास द्वार का पता नहीं लगा पाए, जिसके चलते वे रिसेप्शन क्षेत्र से होकर भागे, जहां कई लोग झुलस गए। पुलिस इन दावों और प्रतिदावों की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

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