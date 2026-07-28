'तीन महीने से भी कम समय में बंगाल में विकास को मिली नई रफ्तार', अमित मालवीय ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

कोलकाता, 28 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में सरकार के कामकाज की सराहना की है। उन्होंने दावा किया कि बीते तीन महीनों में राज्य से जुड़ी विकास परियोजनाओं में अभूतपूर्व तेजी आई है। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट कर पिछले तीन दिनों के भीतर लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों और केंद्रीय योजनाओं का विवरण भी पेश किया।

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अमित मालवीय ने कहा कि उत्तर बंगाल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जलपाईगुड़ी में एक नए राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है। इससे इस क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे।

ऊर्जा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में 2,400 मेगावाट नई ताप विद्युत क्षमता को मंजूरी दी गई है। इसके तहत संतालडीह में पीपीपी मॉडल पर 800-800 मेगावाट की दो इकाइयां और बक्रेश्वर में डब्ल्यूबीपीडीसीएल द्वारा 800 मेगावाट की एक इकाई स्थापित की जाएगी। इस परियोजना पर 10,070 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

रेलवे ढांचे को मजबूत करने की दिशा में हावड़ा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 24 का उद्घाटन भी किया गया है। अमित मालवीय ने कहा कि इससे देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक हावड़ा स्टेशन की क्षमता और बेहतर होगी।

उन्होंने बताया कि राज्य में स्टार्टअप नीति भी लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि अमूल ने उत्तर बंगाल में एक मेगा आइसक्रीम प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह परियोजना सांकराइल में चल रही 700 करोड़ रुपए की डेयरी परियोजना के बाद एक और बड़ा निवेश होगी। साथ ही प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना के तहत 10 से 12 बंद चाय बागानों को फिर से शुरू करने की तैयारी है, जिससे क्षेत्र में लोगों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर मिलेंगे।

पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अमित मालवीय ने कहा कि सुंदरबन को विश्वस्तरीय ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा पुरुलिया में 4,500 हेक्टेयर का कंजर्वेशन रिजर्व और झाड़ग्राम में 1,000 एकड़ का टाइगर सफारी भी विकसित किया जाएगा।

पोस्ट के अंत में अमित मालवीय ने कहा कि शिक्षा, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, उद्योग, पर्यटन और रोजगार जैसे हर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में तेज गति से काम हो रहा है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की ताकत बताते हुए कहा कि यह सरकार तेज फैसले लेकर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस