तमिलनाडु के सीएम विजय मेट्टूर से कावेरी डेल्टा के लिए छोड़ेंगे पानी

सलेम, 26 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के 28 अगस्त को मेट्टूर बांध खोलने की उम्मीद है। इससे कावेरी डेल्टा के जिलों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा सकेगा, क्योंकि जलाशय में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है।

कावेरी डेल्टा में खेती के कामों में मदद के लिए पारंपरिक रूप से हर साल 12 जून को मेट्टूर बांध से पानी छोड़ा जाता है। हालांकि, जलाशय में पानी की उपलब्धता के आधार पर इस तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। पानी छोड़ने से सलेम, नमक्कल, इरोड, करूर, तिरुचि और तंजावुर सहित 13 जिलों में फैली लगभग 16 लाख एकड़ कृषि भूमि को फायदा होता है।

यह पानी उन किसानों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो कम समय वाली कुरुवई धान की फसल उगाते हैं। इस साल, पर्याप्त पानी जमा न होने के कारण बांध को तय तारीख पर नहीं खोला जा सका। लगभग 70 दिनों की देरी के बाद भी कुरुवई की खेती के लिए पानी नहीं छोड़ा गया है, जिससे किसान राज्य सरकार से बिना और देरी किए कदम उठाने की बार-बार मांग कर रहे हैं। मंगलवार को बांध में पानी का स्तर 88.43 फीट था, जबकि पानी का बहाव 10,807 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड दर्ज किया गया।

लगातार पानी आने से जलाशय का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अगले दो दिनों में यह 90 फीट तक पहुँच जाएगा। आम तौर पर सरकार जलस्तर 90 फीट तक पहुंचने के बाद बांध खोलने पर विचार करती है। पानी के भंडार में हालिया बढ़ोतरी से डेल्टा सिंचाई के लिए जल्द ही पानी छोड़े जाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

मंगलवार सुबह तमिलनाडु विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि बांध कब खोला जाएगा। जल संसाधन मंत्री आनंद ने सवालों का जवाब देते हुए संकेत दिया कि स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। इस बीच, सलेम जिले के पुलिस अधीक्षक कुथलिंगम ने बांध का औचक दौरा किया और परिसर का निरीक्षण किया। उनके दौरे और साइट पर अन्य आधिकारिक गतिविधियों से संकेत मिला कि बांध खोलने की तैयारियां चल रही थीं।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री विजय 28 अगस्त को बांध का उद्घाटन करेंगे। उनके सलेम के कमलापुरम हवाई अड्डे पर हवाई मार्ग से पहुँचने और सड़क मार्ग से मेट्टूर जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कावेरी डेल्टा सिंचाई के लिए जलाशय से औपचारिक रूप से पानी छोड़ेंगे। जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी इस कार्यक्रम के लिए जरूरी इंतजाम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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