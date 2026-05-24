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सुलूर में 10 वर्षीय बच्ची की हत्या, सीएम विजय ने पीड़ित माता-पिता से की फोन पर बात, कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन

M. K. Stalin ने कोयंबटूर बच्ची हत्या मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया
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Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 11:25 AM
सुलूर में 10 वर्षीय बच्ची की हत्या, सीएम विजय ने पीड़ित माता-पिता से की फोन पर बात, कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन

कोयंबटूर: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने रविवार को उस 10 वर्षीय बच्ची के माता-पिता से बात की, जिसकी सुलूर में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बच्ची के माता-पिता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी।

फोन पर हुई बातचीत के दौरान विजय ने शोकाकुल माता-पिता को सांत्वना दी और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से लेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें न्याय मिले।

मुख्यमंत्री ने इससे पहले इस अपराध को एक अमानवीय और अक्षम्य कृत्य बताया था, जिसका समाज में कोई स्थान नहीं है।

पीड़िता सुलूर के पास के एक गांव की रहने वाली थी। लापता होने से पहले वह खरीदारी के लिए बाहर गई थी। जब वह घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद एक सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया।

पुलिस की टीमों ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की और इलाके में ही एक झाड़ीदार क्षेत्र में मृत पाई गई। इस अपराध की भयावह प्रकृति ने निवासियों के बीच भय और आक्रोश पैदा कर दिया, और इसने जल्द ही पूरे तमिलनाडु का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने बच्ची के पड़ोसी को मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचान लिया और 33 वर्षीय कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहन राज को भी हिरासत में ले लिया है, जिस पर इस अपराध में सहयोगी होने का संदेह है, पुलिस उससे चल रही जांच के हिस्से के तौर पर पूछताछ कर रही है।

इस घटना ने बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताओं को फिर से जगा दिया है, कई लोग ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक कड़े उपाय करने तथा अपराधियों के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं।

तमिलनाडु के राजनीतिक नेताओं और विभिन्न संगठनों ने इस घटना की निंदा की और त्वरित न्याय की मांग की। बच्चों के खिलाफ अपराधों में शामिल लोगों के लिए कठोरतम संभव दंड की मांग भी अब और तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी भी जारी है और चल रही पूछताछ के परिणामों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

 

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