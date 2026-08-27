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भारत समाचार

तमिलनाडु: ऑटो-रिक्शा यूनियन ने सरकार से किराया संशोधन की घोषणा करने का किया आग्रह

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(Updated )
तमिलनाडु:

चेन्नई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। ऑटो-रिक्शा चालक यूनियनों की ओर से तमिलनाडु सरकार से किराए में लंबे समय से लंबित संशोधन की घोषणा करने की अपील की गई है। यह अपील उस वक्त की गई है, जब परिवहन मंत्री ए. विजय तमिलन पार्थिबन शुक्रवार को विधानसभा में विभाग के लिए अनुदान की मांगें पेश करेंगे।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस से जुड़ी ऑटो-टैक्सी वर्कर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार बहस के दौरान बदले हुए किराए (टैरिफ) के बारे में साफ घोषणा नहीं करती है तो ड्राइवर एसोसिएशन आंदोलन शुरू करेंगे।

एसोसिएशन की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि शुरुआती 1.5 किलोमीटर के लिए कम से कम किराया 60 रुपए और उसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 30 रुपए तय किया जाए। उनकी मांगों में सामान्य किराए का डेढ़ गुना नाइट टैरिफ और 1 रुपए प्रति मिनट का वेटिंग चार्ज भी शामिल है।

एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एस. बालासुब्रमण्यम के अनुसार, ये प्रस्ताव 9 जुलाई को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अध्यक्षता में हुई त्रिपक्षीय बैठक में सरकार को सौंपे गए थे। यूनियनों ने ड्राइवरों के बढ़ते ऑपरेटिंग खर्च का हवाला देते हुए बदले हुए किराए के ढांचे को तुरंत फाइनल करने और उसका नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि ईंधन की कीमतें, गाड़ी के रखरखाव का खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम और बढ़ती महंगाई ने ऑटो ड्राइवरों पर काफी दबाव डाला है।

यूनियन का तर्क है कि मौजूदा किराया ऑटो-रिक्शा चलाने की असल लागत को नहीं दिखाता है। यूनियनों ने ऐप-बेस्ड बाइक टैक्सी के लिए कड़े नियम बनाने या उनके संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने की अपनी मांग भी दोहराई है।

यूनियन की ओर से आरोप लगाया गया कि बाइक टैक्सी सर्विस ऑटो-रिक्शा से यात्री छीन रही हैं और ड्राइवरों की रोज की कमाई कम कर रही हैं। एसोसिएशन ने कहा कि तमिलनाडु में लगभग पांच लाख परिवार अपनी आजीविका के लिए सीधे या परोक्ष रूप से ऑटो-रिक्शा सेक्टर पर निर्भर हैं।

इसने सरकार से अपील की कि वह वैकल्पिक यात्री सेवाओं को रेगुलेट करके और सही किराया ढांचा लागू करके उन परिवारों की रक्षा करे।

ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी कमिश्नर सिगी थॉमस वैद्यन ने प्रस्तावित किराया संशोधन और सेक्टर को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को ऑटो ड्राइवर यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि बैठक में टैरिफ स्ट्रक्चर, मीटर-बेस्ड किराए को लागू करने, वेटिंग चार्ज, नाइट टैरिफ और बाइक टैक्सी सर्विस से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा होगी।

तमिलनाडु में ऑटो-रिक्शा का किराया आखिरी बार अगस्त 2013 में पिछली एआईएडीएमके सरकार के दौरान बदला गया था। तब शुरुआती 1.8 किलोमीटर के लिए किराया 25 रुपये और हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 12 रुपये तय किया गया था।

--आईएएनएस

एसडी/डीकेपी