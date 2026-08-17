तमिलनाडुः एग्रीकल्चर कोर्स में 1100 से अधिक सीटें खाली, 24 अगस्त से शुरू होगी काउंसलिंग

कोयंबटूर, 17 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (टीएनएयू) ने घोषणा की है कि तमिलनाडु में अंडरग्रेजुएट एग्रीकल्चर कोर्स में काउंसलिंग के शुरुआती राउंड पूरे होने के बाद भी 1,100 से अधिक सीटें खाली हैं।

खाली सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग 24 से 27 अगस्त तक होगी। योग्य छात्रों को तय तारीख पर सभी जरूरी सर्टिफिकेट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ काउंसलिंग के लिए आना होगा।

टीएनएयू द्वारा 3 जुलाई को कोयंबटूर कैंपस में एग्रीकल्चर कोर्स के लिए रैंक लिस्ट जारी करने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 9 जुलाई से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हुई।

सरकारी स्कूलों में पढ़े और 7.5 प्रतिशत प्राथमिकता वाले आरक्षण के तहत आवेदन करने वाले छात्रों के लिए एक अलग एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इन उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 20 जुलाई को हुआ, जिसके बाद योग्य छात्रों को एडमिशन के आदेश जारी किए गए।

सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण के तहत कुल 424 सीटें तय की गई हैं। इनमें से अब तक सिर्फ 202 सीटें ही भरी गई हैं। उम्मीद है कि कोटे के तहत बची हुई सीटें काउंसलिंग के अगले दौर में शामिल की जाएंगी।

मौजूदा एकेडमिक साल में एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन के लिए सभी कैटेगरी में कुल 5,236 सीटें उपलब्ध थीं। इनमें से 4,124 सीटें जनरल काउंसलिंग प्रोसेस के जरिए अलॉट की गईं। हालांकि, शुरुआती दौर पूरा होने के बाद भी 1,112 सीटें खाली रह गई हैं।

यूनिवर्सिटी ने अब काउंसलिंग का एक और दौर तय किया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि एडमिशन प्रोसेस खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध सीटें भर जाएं। जिन कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलावा मिला है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने कम्युनिकेशन में बताई गई तारीख, समय और जगह को ध्यान से चेक कर लें।

छात्रों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए जरूरी एकेडमिक, कम्युनिटी, मूल निवास और अन्य संबंधित सर्टिफिकेट साथ लाने होंगे। एडमिशन, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और पसंद के कोर्स व संस्थान में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

टीएनएयू ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे काउंसलिंग में जरूर शामिल हों, क्योंकि तय तारीख पर न आने से उनके एडमिशन पाने के मौके पर असर पड़ सकता है। काउंसलिंग शेड्यूल और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में और जानकारी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन चैनलों पर उपलब्ध है।

--आईएएनएस

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