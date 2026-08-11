तमिलनाडु विधानसभा में गठबंधन बदलने को लेकर तीखी बहस, नेताओं में दिखी जुबानी जंग

चेन्नई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। टीवीके सरकार के चुनावी वादों पर शुरू हुई चर्चा जल्द ही राजनीतिक निष्ठा बदलने को लेकर व्यक्तिगत टकराव में बदल गई।

विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके में शामिल हुए पन्नीरसेल्वम ने चर्चा शुरू करते हुए जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार पर मतदाताओं से किए गए कई महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता में किए गए वादे के अनुसार वृद्धि और प्रतिवर्ष छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडरों के वितरण का उल्लेख किया।

पन्नीरसेल्वम ने कहा कि लोगों ने काफी उम्मीदों के साथ बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन अब वे सरकार के कामकाज से निराश हैं।

सदन के नेता केए सेंगोट्टैयान ने इस आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि सरकार को पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है और उसके पास वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है।

पन्नीरसेल्वम की उस पुरानी बात को याद दिलाते हुए कि तीन महीने में इतिहास नहीं रचा जा सकता, सेंगोट्टैयान ने उन्हें चुनौती दी कि वे बताएं कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे नतीजे हासिल किए थे।

उन्होंने बजट को निराशाजनक बताने पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि जनता ने इसकी सराहना की है।

इसके बाद सेंगोट्टैयान ने पन्नीरसेल्वम के डीएमके में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक गठबंधन बदलने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपने नए नेता की "तारीफों के पुल बांधने" पड़ें।

पन्नीरसेल्वम ने तुरंत पलटवार करते हुए सेंगोट्टैयान को याद दिलाया कि उन्होंने भी पार्टी बदली थी और एआईएडीएमके से विजय की टीवीके में चले गए थे।

फिर स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि सेंगोट्टैयान अभी भी अपनी शर्ट की जेब में पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की तस्वीर रखते हैं। उन्होंने इसकी तुलना पन्नीरसेल्वम से करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक बदलाव के साथ ही उनकी जेब में रखी तस्वीर भी बदल गई है।

पन्नीरसेल्वम ने जवाब दिया कि पेरियार, सीएन अन्नादुरई, एम. करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन और जयललिता उनके दिल में बसे हैं। तमिलनाडु के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के प्रति आभार जताने के लिए वे पूर्व सीएम एमके स्टालिन की तस्वीर भी साथ रखते हैं।

--आईएएनएस

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