तमिलनाडु उपचुनाव की रणनीति पर मंथन करेगी एआईएडीएमके, महिला विंग की बैठक 1 जुलाई को

चेन्नई, 27 जून (आईएएनएस)। आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एआईएडीएमके) ने 1 जुलाई को अपनी महिला विंग की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक चेन्नई के रॉयपेट्टा स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित होगी और इसकी अध्यक्षता पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी करेंगे।

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बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के जमीनी संगठन को और मजबूत करना तथा तमिलनाडु में महिलाओं की राजनीतिक और संगठनात्मक भागीदारी को बढ़ाना है।

इस बैठक में महिला विंग की राज्यस्तरीय पदाधिकारी, सभी संगठनात्मक जिलों की महिला विंग सचिव और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। पार्टी नेतृत्व ने सभी आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य बताते हुए बैठक के महत्व पर जोर दिया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक में महिला विंग के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और इसे अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा होगी। नेतृत्व महिला कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक कार्यक्रमों, सदस्यता अभियान और जनसंपर्क गतिविधियों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देगा।

आगामी विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर महिला विंग को पार्टी की चुनावी रणनीति में अहम भूमिका सौंपी जा सकती है। बैठक में महिला मतदाताओं को जोड़ने, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनाव प्रचार में महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर विचार होगा। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने पर भी चर्चा होने की संभावना है।

बैठक में राज्य की सत्तारूढ़ सरकार की कथित विफलताओं को लेकर भविष्य के विरोध-प्रदर्शनों और जनजागरण अभियानों की रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। पार्टी महिला विंग को आंदोलन, जनसंपर्क अभियान और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय भूमिका देने की योजना बना रही है।

इस वर्ष की शुरुआत में अन्नाद्रमुक ने महिला विंग का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे चुनावी तैयारियों के तहत महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। अब पार्टी नेतृत्व उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिला विंग को अधिक संगठनात्मक जिम्मेदारियां और राजनीतिक गतिविधियों में प्रमुख भूमिका देने की तैयारी कर रहा है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विभिन्न कारणों से कई सीटें खाली हो गई हैं। इनमें सबसे चर्चित सीट त्रिची ईस्ट है, जिसे मुख्यमंत्री से जोसेफ विजय ने खाली किया। उन्होंने त्रिची ईस्ट और पेरंबूर सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों सीट जीत गए थे, लेकिन नियम के अनुसार सीएम को एक सीट खाली करनी थी और उन्होंने त्रिची ईस्ट सीट छोड़ दी।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी