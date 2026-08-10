तमिलनाडु: थूथुकुडी के मछुआरा समुदाय ने सी-एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की उठाई मांग

थूथुकुडी, 10 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर में एक खास सी-एम्बुलेंस सेवा की मांग जोर पकड़ रही है। मछुआरा समुदाय अधिकारियों से एक इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम बनाने की अपील कर रहा है, जिससे कि गहरे समुद्र में फंसे मछुआरों की जान बचाई जा सके।

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मछुआरों का कहना है कि जब समुद्र में किसी क्रू मेंबर को गंभीर बीमारी हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो अक्सर कीमती समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि मरीज को अस्पताल ले जाने से पहले मछली पकड़ने वाली नावों को किनारे तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं से लैस सी एम्बुलेंस ऐसी देरी को काफी कम कर सकती है।

थूथुकुडी जिले में 163.5 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जो उत्तर में वेम्बार से दक्षिण में मन्नार की खाड़ी के साथ मनाप्पड तक फैली हुई है। जिले में मछली पकड़ने वाली 21 बस्तियां हैं, जो समुद्री मछली पकड़ने के काम में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, जिले से 4,500 से ज्यादा मोटराइज्ड देसी नावें, 350 मशीनीकृत गिल-नेट मछली पकड़ने वाली नावें और लगभग 200 मशीनीकृत बॉटम ट्रॉलर संचालित होते हैं। लगभग 10,000 मछुआरे रोजाना अपनी आजीविका के लिए समुद्र में जाते हैं।

समुद्र तल से मृत शंख और चंक इकट्ठा करने के काम में लगभग 500 शंख गोताखोर भी शामिल हैं। देसी नावों वाले मछुआरे आम तौर पर 12 नॉटिकल मील तक फैले क्षेत्रीय जल में काम करते हैं, जबकि मशीनीकृत नावें गहरे समुद्र में दूर तक जाती हैं और उनकी यात्रा 10 घंटे से ज्यादा समय तक चलती है। गिल-नेट मछली पकड़ने वाली नावें अक्सर कई दिनों तक समुद्र में रहती हैं। तत्काल चिकित्सा सहायता की कमी तब और भी गंभीर हो जाती है जब मछुआरों को दिल की बीमारी, सांस लेने में कठिनाई या अन्य गंभीर स्वास्थ्य आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है।

मछली पकड़ने वाले क्रू को अभी अपना काम छोड़कर किनारे लौटना पड़ता है, और कभी-कभी चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने से पहले कई घंटे यात्रा करनी पड़ती है। ऐसी देरी से मरीज की हालत बिगड़ सकती है और यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। मछुआरों के डूबने या लापता होने पर भी ऐसी ही चुनौतियां सामने आती हैं। खोज अभियान के लिए आम तौर पर आस-पास की मछली पकड़ने वाली नावों को लगाया जाता है, जबकि मछुआरा संघ कभी-कभी लंबी खोज में होने वाले खर्च को उठाते हैं।

जब समुद्र में किसी मछुआरे की मौत हो जाती है, तो मछली पकड़ने वाले समुदाय पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने का काम रोक देते हैं और किनारे लौट आते हैं। मछुआरों का मानना ​​है कि थूथुकुडी तट पर रणनीतिक बिंदुओं पर प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के साथ ठीक से सुसज्जित सी-एम्बुलेंस तैनात करने से एक महत्वपूर्ण इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मिलेगा। यह सेवा तुरंत मेडिकल देखभाल दे सकती है, गंभीर रूप से बीमार या घायल मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद कर सकती है और गहरे समुद्र से मुख्य भूमि के अस्पतालों तक मरीजों को पहुंचाने में लगने वाले समय को कम कर सकती है।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी