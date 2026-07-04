तमिलनाडु टीईटी आज से शुरू, परीक्षा केंद्रों पर बेल्ट, जूते और डिजिटल घड़ियों पर रोक

चेन्नई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड (टीआरबी) ने शनिवार से शुरू होने वाली तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीएनटीईटी) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सख्त ड्रेस कोड और सुरक्षा नियम लागू किए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के अंदर बेल्ट, जूते, ऊंची हील वाली सैंडल और डिजिटल घड़ी पहनने की मनाही है।

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राज्य भर के सरकारी स्कूलों में नियुक्ति चाहने वाले शिक्षकों के लिए 'टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट' (शिक्षक पात्रता परीक्षा) दो दिनों तक आयोजित किया जा रहा है।

सेकेंडरी ग्रेड टीचर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 'पेपर प्रथम' 222 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 61,386 उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है।

ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए 'पेपर द्वितीय' तमिलनाडु भर के 613 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए 1,67,743 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

परीक्षा का आयोजन सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जिला-स्तरीय मॉनिटरिंग अधिकारी नियुक्त किए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को जिला मॉनिटरिंग अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। वे व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे, परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे और तय गाइडलाइंस का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।

बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के समय और एंट्री के बारे में भी विस्तार से निर्देश जारी किए हैं।

उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि वे सुबह 8.30 बजे से 9.30 बजे के बीच अपने तय केंद्रों पर पहुंचें। बोर्ड ने कहा कि सुबह 9.30 बजे के बाद आने वाले किसी भी उम्मीदवार को किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

पहुंचने के समय के अलावा, बोर्ड ने उन चीजों पर भी कई पाबंदियां लगाई हैं, जिन्हें उम्मीदवार परीक्षा हॉल में ले जा सकते हैं। परीक्षा कक्ष के अंदर बेल्ट, जूते, ऊंची एड़ी वाले जूते, डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन और माइक्रोफोन व कम्युनिकेशन गैजेट्स समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर सख्त मनाही है।

इन पाबंदियों का मकसद गलत तरीकों के इस्तेमाल को रोकना और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना है।

टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर कोई उम्मीदवार प्रतिबंधित चीजों के साथ पाया जाता है या परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलत व्यवहार में शामिल होता है तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अधिकारियों ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे परीक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का ध्यान से पालन करें और अधिकारियों का सहयोग करें ताकि राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में से एक का आयोजन सुचारू और पारदर्शी तरीके से हो सके।

--आईएएनएस

ओपी/डीकेपी