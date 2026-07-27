तमिलनाडु: सीएम विजय ने पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हादसे पर जताया दुख, आर्थिक मदद की घोषणा

चेन्नई, 27 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विरुधुनगर जिले के शिवकाशी तालुक के सेंगामालापट्टी में 26 जुलाई की सुबह एक अवैध रूप से संचालित निजी आतिशबाजी इकाई में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में चार लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

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मृतकों की पहचान सेंगामालापट्टी निवासी आर. रामप्रकाश (32), आर.रामचंद्रन (40), इन्नासिमुथु (44) और नारानापुरम निवासी पंडितुराई (35) के रूप में हुई है।

मुख्यमंत्री ने इस दुखद घटना के बारे में जानकर गहरा दुःख और पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने मृतक के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की।

उन्होंने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री जन राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को यह भी निर्देश दिया है कि वे बिना उचित अनुमति के या कानून का उल्लंघन करते हुए संचालित होने वाली किसी भी आतिशबाजी इकाई की पहचान करने के लिए गहन निरीक्षण करें और ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें।

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास रविवार को एक अवैध पटाखा गोदाम में हुए भीषण विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग और लगातार हुए धमाकों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

यह हादसा शिवकाशी तालुक के सेंगामलपट्टी गांव में हुआ, जहां एक अवैध गोदाम और निर्माण इकाई में कथित तौर पर पटाखे बनाने का काम चल रहा था। तेज धमाके से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि लगातार हो रहे पटाखों के विस्फोट से आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं बचाव विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और मलबे में फंसे लोगों की तलाश शुरू की।

पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गोदाम बिना आवश्यक अनुमति के संचालित किया जा रहा था। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विस्फोट किस वजह से हुआ और क्या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, विस्फोटक सामग्री के गलत भंडारण या अवैध निर्माण गतिविधियों ने इस हादसे को जन्म दिया।

--आईएएनएस

एमएस/