तमिलनाडु: सीएम विजय ने 8 अगस्त को परिसीमन पर सांसदों की बुलाई बैठक

चेन्नई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय ने केंद्र की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया और तमिलनाडु पर इसके संभावित असर पर चर्चा करने के लिए 8 अगस्त को राज्य के सभी सांसदों की एक परामर्श बैठक बुलाई है।

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यह बैठक चेन्नई के चेपॉक में कलाईवनार अरंगम में दोपहर 3 बजे होगी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को इसमें शामिल होने और अपनी राय रखने के लिए आमंत्रित किया गया है।

राज्य सरकार के अनुसार, नई दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के माध्यम से तमिलनाडु के सभी सांसदों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इस परामर्श का उद्देश्य संसद में राज्य के प्रतिनिधियों के बीच निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित पुनर्निर्धारण पर एक आम समझ बनाना है।

उम्मीद है कि केंद्र परिसीमन प्रक्रिया की दिशा में कदम उठाएगा, जिसमें जनसंख्या और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व को फिर से व्यवस्थित करना शामिल है। प्रस्तावित प्रक्रिया ने तमिलनाडु में संसद में प्रतिनिधित्व पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता पैदा कर दी है।

यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय के रूप में उभरा है, क्योंकि ऐसी आशंकाएं हैं कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, अगर जनसंख्या को पुनर्वितरण का मुख्य आधार बनाया जाता है, तो उन्हें संसदीय सीटों के अपने हिस्से में सापेक्ष कमी का सामना करना पड़ सकता है।

शनिवार की बैठक में तमिलनाडु के लिए परिसीमन के संभावित परिणामों की जांच करने और संसद में यह मुद्दा उठने पर सांसदों को क्या रुख अपनाना चाहिए, इस पर चर्चा करने की उम्मीद है। यह परामर्श इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार चल रहे मानसून सत्र के दौरान परिसीमन से संबंधित विधायी कदमों को फिर से शुरू कर सकती है।

इस उपाय के लिए पर्याप्त संसदीय समर्थन हासिल करने का पहले का प्रयास सफल नहीं हुआ था, और राजनीतिक हलकों में इस बात पर करीबी नजर रखी जा रही है कि क्या केंद्र मौजूदा सत्र के दौरान कोई और प्रयास करेगा।

विजय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई और कदम उठाए जाने से पहले विस्तृत चर्चा के लिए तमिलनाडु के सांसदों को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है। बैठक से विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों को अपनी स्थिति व्यक्त करने और इस बात पर चर्चा करने का अवसर मिलने की भी उम्मीद है कि क्या तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कोई साझा दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है।

8 अगस्त के परामर्श का परिणाम केंद्र द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी भविष्य के परिसीमन प्रस्ताव पर राज्य की राजनीतिक प्रतिक्रिया को आकार देने की संभावना है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी