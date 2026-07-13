तमिलनाडु : मदुरै में दो बसों की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 42 घायल

चेन्नई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। मदुरै जिले के कोट्टमपट्टी के पास सोमवार तड़के प्राइवेट ओमनी बस की तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) की बस से आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और कई बच्चों समेत 42 लोग घायल हो गए।

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यह हादसा कोट्टमपट्टी के पास वंदिनगर के नजदीक चार-लेन वाले नेशनल हाईवे पर हुआ। चेन्नई से मार्थंडम जा रही प्राइवेट ओमनी बस बेकाबू हो गई और सेंट्रल मीडियन पार करके दूसरी तरफ की लेन में चली गई। इसके बाद वह सामने से आ रही टीएनएसटीसी बस से जोरदार ढंग से टकरा गई, जिससे दोनों गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा।

दोनों बसों में टक्कर बहुत जोरदार थी। टक्कर के बाद प्राइवेट बस हाईवे से हटकर सड़क किनारे बने पैसेंजर शेल्टर से जा टकराई। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया, जिससे कई यात्री अंदर ही फंस गए। जोरदार टक्कर की वजह से टीएनएसटीसी बस पलट गई और यात्री फंस गए।

सूचना पुलिस, फायर और रेस्क्यू टीम के लोग और स्थानीय निवासी तुरंत दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचे और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया। रेस्क्यू टीमों ने खास उपकरणों का इस्तेमाल करके बुरी तरह क्षतिग्रस्त बसों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा।

इस हादसे में बच्चों समेत 42 अन्य लोग अलग-अलग तरह से घायल हुए और उन्हें मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें कड़ी मेडिकल निगरानी में रखा गया है।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि प्राइवेट ओमनी बस के ड्राइवर ने टक्कर से कुछ पल पहले शायद गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो दिया था। हालांकि, पुलिस का कहना है कि हादसे की असली वजह का पता विस्तृत जांच के बाद ही चलेगा, जिसमें गाड़ियों की जांच और बचे हुए लोगों व चश्मदीदों के बयान शामिल होंगे।

इस हादसे से इलाके के वाहन चालकों और निवासियों में अफरातफरी मच गई, जबकि व्यस्त हाईवे पर कई घंटों तक ट्रैफिक बाधित रहा। पुलिस ने गाड़ियों को दूसरे रास्तों से भेजा, क्योंकि क्षतिग्रस्त बसों को हटाने और सड़क साफ करने के लिए क्रेन मंगाई गई थीं।

--आईएएनएस

ओपी/एएस