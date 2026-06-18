तमिलनाडु: मदुरै में कुरुवई सीजन प्रभावित, सिंचाई को लेकर किसानों की बढ़ी चिंता

मदुरै, 18 जून (आईएएनएस)। जून का लगभग आधा महीना बीत चुका है और 'कुरुवई' धान की खेती का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन तमिलनाडु के मदुरै जिले के किसान इस साल धान की खेती करने को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। इसका कारण वैगई और मुल्लापेरियार बांधों में पानी की अपर्याप्त उपलब्धता है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौजूदा मौसम में कुरुवई धान की खेती के लिए शोलावनंदन, वाडीपट्टी और कल्लंधिरी ब्लॉकों में लगभग 45,000 एकड़ जमीन की पहचान की है। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में ही बुवाई का समय शुरू हो गया था, लेकिन सिंचाई की संभावनाओं को लेकर चिंताओं के कारण किसानों ने अभी तक बड़े पैमाने पर खेती का काम शुरू नहीं किया है।
कुरुवई, जो जून और सितंबर के बीच उगाई जाने वाली कम अवधि की धान की फसल है, मुख्य रूप से बड़े जलाशयों से समय पर पानी छोड़े जाने पर निर्भर करती है। किसानों का कहना है कि वैगई और मुल्लापेरियार डैम में पानी का मौजूदा स्तर खेती का काम शुरू करने के लिए पर्याप्त भरोसा नहीं दिलाता है।
किसान नेता कुरुंजी कुमारन ने कहा, "कुरुवई की खेती आम तौर पर जून में शुरू होती है और सितंबर तक चलती है। हालांकि मौसम के लगभग तीन सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन किसानों ने खेती शुरू नहीं की है क्योंकि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने का कोई भरोसा नहीं है।"
उन्होंने बताया कि कई किसान पूरी फसल अवधि के दौरान पानी की उपलब्धता के बारे में स्पष्टता के बिना जमीन तैयार करने, बीज और अन्य चीजों पर निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं। इस देरी ने जिले के किसान समुदायों में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि लंबा इंतजार खेती के समय को कम कर सकता है और कुल पैदावार पर असर डाल सकता है। कई किसान इस मौसम में धान की खेती करने या न करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले डैम के जलस्तर और बारिश के पैटर्न पर नजर रख रहे हैं।
इस बीच, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के अधिकारियों ने कहा कि अगर वैगई बांध को पानी देने वाले जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश जारी रहती है तो स्थिति में सुधार हो सकता है। डब्ल्यूआरडी के आंकड़ों के अनुसार, वैगई बांध में पानी का स्तर, जो 1 जून को 21.29 फीट था, जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद 17 जून तक बढ़कर 28.08 फीट हो गया। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि आने वाले हफ्तों में लगातार बारिश से जलस्तर और बढ़ सकता है और सिंचाई की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं।
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