तमिलनाडु में टीएनईबी हार्ड डिस्क चोरी का मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया

चेन्नई, 8 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी) की हार्ड डिस्क चोरी के मामले को विस्तृत जांच के लिए क्राइम ब्रांच-क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीबीसीआईडी) को सौंप दिया गया है।

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इस मामले ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था और संवेदनशील सरकारी डेटा लीक होने की चिंता बढ़ा दी थी।

यह मामला तब सामने आया, जब चेन्नई में अन्ना सलाई स्थित तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुख्यालय के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) सेक्शन से 34 कंप्यूटर हार्ड डिस्क गायब हो गईं।

विपक्षी दलों ने स्टोरेज डिवाइस के गायब होने पर आरोप लगाए कि यह चोरी अहम जानकारी को नष्ट करने या छिपाने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। कई राजनीतिक नेताओं ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की।

चिंताद्रिपेट पुलिस ने चेन्नई पुलिस कमिश्नर ए. अमलराज के निर्देश पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान, पुलिस ने रविवार को टीएनईबी मुख्यालय में कंप्यूटर सुपरवाइजर के तौर पर काम करने वाले गोपीनाथ (31) को गिरफ्तार किया।

जांचकर्ताओं ने बताया कि उसने हार्ड डिस्क चुराई थीं और उन्हें बेंगलुरु स्थित एक कंप्यूटर कंपनी को बेच दिया था।

गिरफ्तारी के बाद, पुलिस की एक विशेष टीम बेंगलुरु गई और गायब सभी 34 हार्ड डिस्क बरामद कर लिया। अरक्कोनम के पास वालारपुरम गांव के रहने वाले गोपीनाथ ने लगभग एक साल पहले टीएनईबी मुख्यालय में कंप्यूटर सुपरवाइजर के तौर पर नौकरी शुरू की थी।

उसे चेन्नई की एग्मोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे जांच आगे बढ़ने पर उससे और पूछताछ के लिए दोबारा उसकी कस्टडी की मांग करने की योजना बनाई जा रही है।

पुलिस ने एक अहम घटनाक्रम में बेंगलुरु स्थित उस कंप्यूटर कंपनी के प्रेसिडेंट मुरली मनोहर को भी गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर चोरी की हार्ड डिस्क खरीदी थीं। जांचकर्ता उससे पूछताछ कर रहे हैं और अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।

इस बीच, चेन्नई पुलिस की ओर से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) को की गई सिफारिश के बाद तमिलनाडु सरकार ने यह मामला सीबी-सीआईडी को सौंप दिया है। इस ट्रांसफर से जांच में तेजी आने की उम्मीद है।

इससे अधिकारियों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या यह चोरी सिर्फ सरकारी संपत्ति को गैर-कानूनी तरीके से हटाने का मामला था, या फिर बिजली कंपनी के पास मौजूद संवेदनशील डेटा से छेड़छाड़ करने की किसी बड़ी कोशिश का हिस्सा था।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब विपक्षी पार्टियां हार्ड डिस्क के गायब होने और उनमें मौजूद जानकारी की प्रकृति की गहन जांच की मांग कर रही हैं। जांचकर्ता यह पता लगाएंगे कि क्या कोई सरकारी रिकॉर्ड प्रभावित हुआ है और क्या इन डिवाइस की कथित चोरी और बिक्री में अन्य लोग भी शामिल थे।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम