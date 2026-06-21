तमिलनाडु में नीट री-एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, छात्रों को फिजिक्स का सेक्शन सबसे कठिन लगा

चेन्नई, 21 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु में रविवार को नीट का री-टेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में फिजिक्स का सेक्शन सबसे मुश्किल था, जबकि बायोलॉजी का सेक्शन तुलनात्मक रूप से आसान था।

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पूरे राज्य में लगभग 1.42 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई थी, क्योंकि इससे पहले पेपर लीक होने के आरोपों के कारण नीट परीक्षा रद्द कर दी गई थी।

यह परीक्षा देश भर के 551 शहरों में लगभग 5,500 केंद्रों पर एक साथ आयोजित की गई और शाम 5.15 बजे खत्म हुई।

परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते हुए छात्रों ने कहा कि उन्हें बहुत कठिन पेपर की उम्मीद थी क्योंकि यह मूल परीक्षा से जुड़े विवाद के बाद दोबारा आयोजित की गई परीक्षा थी।

हालांकि, कई लोगों को लगा कि भले ही सवाल पहली नजर में आसान लग रहे थे, लेकिन पेपर पूरी तरह से आसान नहीं था।

चेन्नई के नीट उम्मीदवार के. अरुण प्रकाश ने कहा कि तीनों विषयों में बायोलॉजी का सेक्शन सबसे आसान था।

उन्होंने कहा, "बायोलॉजी के ज्यादातर सवाल सीधे और सिलेबस पर आधारित थे। केमिस्ट्री थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन फिजिक्स के लिए ज्यादा समय और ध्यान की जरूरत थी।"

उम्मीदवारों के अनुसार, फिजिक्स सेक्शन में कई एनालिटिकल और न्यूमेरिकल सवाल थे जिनमें सावधानीपूर्वक कैलकुलेशन की जरूरत थी, जिससे यह परीक्षा का सबसे ज्यादा समय लेने वाला हिस्सा बन गया।

केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट-बेस्ड और एप्लीकेशन-ओरिएंटेड सवालों का मिश्रण था, जबकि ज्यादातर छात्रों ने बायोलॉजी को स्कोरिंग माना।

कई उम्मीदवारों ने दोबारा परीक्षा की तुलना रद्द हुई परीक्षा से भी की और कहा कि पिछला पेपर अपेक्षाकृत आसान था।

एक अन्य उम्मीदवार ने कहा, "हमें उम्मीद थी कि दोबारा परीक्षा बहुत कठिन होगी क्योंकि यह जिन हालात में आयोजित की गई थी, वे मुश्किल थे। हालांकि यह ठीक-ठाक थी, लेकिन पिछली परीक्षा की तुलना में यह निश्चित रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी, खासकर फिजिक्स में।"

छात्रों ने परीक्षा के लिए दिए गए अतिरिक्त 15 मिनट का स्वागत किया और कहा कि इससे उन्हें जवाबों को रिव्यू करने और समय को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिली।

इसके बावजूद, केंद्रों के बाहर इंतजार कर रहे अधिकारियों और अभिभावकों ने देखा कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने तय समय से पहले ही परीक्षा पूरी कर ली और अपनी आंसर शीट जमा कर दीं।

पूरे तमिलनाडु में परीक्षा बिना किसी बड़ी रुकावट के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

अधिकारियों ने परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी, जिसमें बेहतर निगरानी और वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं शामिल थीं।

दोबारा परीक्षा अब खत्म हो चुकी है, और उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की जारी होने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से मूल्यांकन प्रक्रिया और नतीजों की घोषणा के बारे में आगे की घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी