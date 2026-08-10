तमिलनाडु में मध्यम बारिश और चेन्नई में आंधी-तूफान की संभावना

चेन्नई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने अनुमान लगाया है कि स्वतंत्रता दिवस तक तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम बारिश होगी और कुछ इलाकों में आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

Read More

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाके में बन रहे वायुमंडलीय दबाव का असर अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य के मौसम पर पड़ने की उम्मीद है।

इसके असर से सोमवार को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी और बिजली कड़कने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज सतही हवाएं चलने की भी उम्मीद है और आंधी के दौरान हवा की गति 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

मौसम विभाग ने लोगों से बिजली कड़कने और तेज हवाओं के दौरान घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। खराब मौसम का यह दौर पूरे हफ्ते जारी रहने की उम्मीद है, जिससे राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी।

12 और 13 अगस्त को पश्चिमी घाट और उत्तरी तटीय जिलों में बारिश की गतिविधि अधिक रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार, इन इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है, क्योंकि नमी वाली हवाएं और मौजूदा वायुमंडलीय स्थितियां बारिश लाने वाले बादलों के बनने में मदद कर रही हैं।

इस दौरान तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, हालांकि बारिश की तीव्रता और फैलाव अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग हो सकता है। बारिश की संभावना के बावजूद, उत्तरी तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में मौसम गर्म रहने की उम्मीद है।

13 अगस्त तक इन इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दिन के ऊंचे तापमान और नमी के कारण उमस भरी स्थिति बन सकती है, खासकर उन समयों में जब बारिश कम हो रही हो।

चेन्नई में दिन के समय मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है और शाम या रात तक बारिश के लिए अनुकूल स्थिति बन सकती है। शहर और उसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है।

ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तक तमिलनाडु में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। हालांकि बड़े पैमाने पर भारी बारिश का संकेत नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में आंधी, बिजली और तेज हवाओं के कारण बाहर की सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

तटीय, अंदरूनी और पश्चिमी घाट के जिलों में मौसम की स्थिति में काफी अंतर रहने की उम्मीद है क्योंकि वायुमंडलीय हलचल राज्य को प्रभावित करती रहेगी।

--आईएएनएस

ओपी/एएस