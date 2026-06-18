तमिलनाडु में अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में तापमान भी होगा कम

चेन्नई, 18 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के कई जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। यह बारिश लोगों को पिछले कुछ हफ्तों से पड़ रही गर्मी और उमस से राहत दे सकती है।

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मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को नीलगिरी, डिंडीगुल, थेनी, मदुरै, शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली (तिरुची) और पेरम्बलुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, खासकर उन इलाकों में रहने वालों को जहां जलभराव की समस्या जल्दी पैदा हो सकती है।

शुक्रवार को राज्य के कई अन्य जिलों में भी व्यापक बारिश की संभावना है। मदुरै, इरोड, नमक्कल, करूर, नीलगिरी, कोयंबटूर, थेनी, डिंडीगुल, तिरुची, पुडुकोट्टई, शिवगंगा, अरियालुर और पेरम्बलुर में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान मौसम परिस्थितियां राज्य के कई हिस्सों, विशेष रूप से आंतरिक और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के लिए अनुकूल बनी हुई हैं।

इस बीच, मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट का अनुमान भी जताया है। हालांकि तापमान में कोई बड़ी कमी नहीं आएगी, लेकिन दिन का तापमान हाल के दिनों की तुलना में थोड़ा कम रह सकता है।

राजधानी चेन्नई में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहने की संभावना है। शाम और रात के समय शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, बारिश के बावजूद दिन का अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है।

मौसम विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर नए अपडेट जारी करेगा। भारी बारिश वाले जिलों के स्थानीय प्रशासन को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से मौसम संबंधी सलाह का पालन करने और तेज बारिश के दौरान, विशेष रूप से बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में, अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस