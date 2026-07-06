तमिलनाडु कांग्रेस ने मेकेदातु बांध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया

चेन्नई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई ने सोमवार को सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया। कांग्रेस ने कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के विरोध को और तेज करने का संकल्प लिया और अयोध्या राम मंदिर में चंदे के कथित दुरुपयोग की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की।
सत्यमूर्ति भवन में नए प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बी. मणिकम टैगोर की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में राजनीतिक रणनीति, संगठनात्मक पुनर्गठन, शासन, भ्रष्टाचार, ईंधन की कीमतों और अंतरराज्यीय जल विवादों से संबंधित सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया।
कार्यकारी समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज की जयंती को तमिलनाडु भर में सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ मनाने और आगामी चुनावों से पहले पार्टी की जमीनी स्तर की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने का भी संकल्प लिया।
इस बैठक में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, कांग्रेस विधायक दल के नेता और पर्यटन मंत्री एस. राजेशकुमार, पूर्व राज्य इकाई प्रमुख केवी थंगाबालू, एम. कृष्णासामी, सेल्वपेरुंथगई और केएस अलागिरी, कांग्रेस राज्य प्रभारी निवेदिता अल्वा, पूर्व केंद्रीय मंत्री थिरुनावुक्करसर, सांसद विजय वसंत, प्रवीण चक्रवर्ती, विष्णु प्रसाद, सुधा रामकृष्णन, गोपीनाथ और क्रिस्टोफर तिलक, एआईसीसी के स्थायी सदस्य डॉ. चेल्लाकुमार; और एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव अरवाझी, मयूरा जयकुमार और मोहन कुमारमंगलम सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित थे।
कार्यकारी समिति द्वारा पारित प्रमुख राजनीतिक प्रस्तावों में से एक ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनजर टीवीके सरकार के गठन का समर्थन करने के कांग्रेस के निर्णय को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति ने 5 मई को टीवीके अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने का निर्णय लिया था ताकि भाजपा द्वारा राज्यपाल के माध्यम से सरकार स्थापित करने के प्रयासों को रोका जा सके।
समिति ने विजय के नेतृत्व वाली सरकार में पर्यटन मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर राजेश कुमार और उच्च शिक्षा मंत्री बनने पर पी. विश्वनाथन को बधाई भी दी।
बैठक में यह संकल्प लिया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कामराज की जयंती 15 जुलाई को तमिलनाडु भर में सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी। जिला, शहर, कस्बा, पंचायत और ग्राम कांग्रेस इकाइयों को कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन करने, पार्टी का ध्वज फहराने और कामराज को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कहा गया है।