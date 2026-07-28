तमिलनाडु के विल्लुपुरम में भीषण सड़क हादसा, चार वाहनों की टक्कर में दो की मौत, तीन गंभीर

चेन्नई, 28 जुलाई (आईएएनएस)। विल्लुपुरम जिले के अय्युर अगराम रेलवे ओवरपास पर मंगलवार को एक मोटरसाइकिल, एक लग्जरी बस, एक कार और एक टेम्पो वैन के बीच हुई सिलसिलेवार सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

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जांचकर्ताओं के मुताबिक, दुर्घटना तब हुई जब रेलवे ओवरपास से गुजर रही एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। माना जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार का संतुलन बिगड़ गया, जिससे दोपहिया वाहन दूसरी लेन में चला गया और सामने से आ रही एक लग्जरी बस से आमने-सामने टकरा गया।

टक्कर की वजह से बस ड्राइवर को ज्यादा नुकसान से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाने पड़े। हालांकि, अचानक रुकने से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं।

इस टक्कर में कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और उनमें सवार कई लोग अंदर ही फंस गए।

मोटरसाइकिल सवार की पहचान विल्लुपुरम जिले के नरसिंहपुरम निवासी भूपति के रूप में हुई है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।

चेन्नई के मुदिचुर निवासी जॉन अन्बझगन (55) कार में यात्रा कर रहे थे। इनकी भी दुर्घटना स्थल पर ही चोटों के कारण मौत हो गई। जॉन को कोई चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाई।

सूचना मिलने पर विल्लुपुरम पुलिस स्टेशन के कर्मचारी स्थानीय निवासियों की मदद से घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। क्षतिग्रस्त गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और आपातकालीन चिकित्सा टीमों के पहुंचने से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

घायल हुए तीन लोगों लाजर, सोलोमन और कार ड्राइवर बालाजी को विल्लुपुरम सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि तीनों को गंभीर चोटें आई हैं और वे गहन चिकित्सा देखरेख में हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

दुर्घटना के कारण रेलवे ओवरपास पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया और काफी देर तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही।

पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रित किया, जबकि क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाने और सड़क साफ करने के लिए क्रेन तैनात की गईं। दुर्घटना स्थल पूरी तरह साफ होने के बाद ही सामान्य ट्रैफिक बहाल हो सका।

विल्लुपुरम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और टक्कर की सटीक वजहों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि वे इस जानलेवा हादसे की सही वजह का पता लगाने के लिए चश्मदीदों के बयानों और दूसरे सबूतों की जांच कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम