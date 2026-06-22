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तमिलनाडु के पांच जिलों में भारी बारिश की संभावना, आंधी-तूफान का भी अनुमान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 22, 2026, 04:40 AM
तमिलनाडु के पांच जिलों में भारी बारिश की संभावना, आंधी-तूफान का भी अनुमान

चेन्नई, 22 जून (आईएएनएस)। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने सोमवार को तमिलनाडु के पांच जिलों में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। मौसम में बदलाव दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किमी की ऊंचाई पर रायलसीमा और उसके आस-पास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का घेरा (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) बना हुआ है।

इस सिस्टम का असर अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु के कई हिस्सों में मौसम पर पड़ने की उम्मीद है। आरएमसी ने कोयंबटूर जिले के पहाड़ी इलाकों और नीलगिरी, डिंडीगुल, थेनी और शिवगंगा जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

इन इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 40 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा मौसमी हालात राज्य भर में व्यापक बारिश के लिए अनुकूल हैं। 27 जून तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई जगहों पर बारिश का अनुमान लगाया है।

अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों, खासकर जलाशयों और पहाड़ी क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे भारी बारिश और आंधी-तूफान के दौरान सतर्क रहें और जरूरी सावधानी बरतें। किसानों और बाहर काम करने वाले लोगों को भी मौसम की जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

चेन्नई और उसके आस-पास के इलाकों में सोमवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है।

दिन के समय शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है। हालांकि बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन उमस का स्तर काफी ज़्यादा रहने की संभावना है।

मौसम विभाग का कहना है कि चेन्नई में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है, जिससे छिटपुट बारिश की संभावना के बावजूद मौसम गर्म रहेगा।

न्यूनतम तापमान मौसमी स्तर के आसपास रहने की उम्मीद है। आरएमसी ने यह भी बताया कि 25 जून तक तमिलनाडु में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है।

अनुमानित बारिश से राज्य के कई जिलों, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में दिन के तापमान को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे बदलते हालात पर नज़र रखना जारी रखेंगे और अगर आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ती है तो अपडेट जारी करेंगे।

--आईएएनएस

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