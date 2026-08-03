तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने स्वतंत्रता सेनानी धीरन चिन्नामलाई को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

चेन्नई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को महान स्वतंत्रता सेनानी धीरन चिन्नामलाई को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके सशस्त्र प्रतिरोध और देश को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में उनके बलिदान को याद किया।

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इस मौके पर एक संदेश में मुख्यमंत्री विजय ने धीरन चिन्नामलाई को एक बहादुर योद्धा बताया, जिन्होंने ब्रिटिश दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस समय आजादी की आवाज उठाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी देश के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी।

इस स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि चिन्नामलाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी की टैक्स नीतियों और विदेशी शासन का डटकर विरोध किया और आखिरकार मातृभूमि की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।

मुख्यमंत्री विजय ने संदेश में कहा, "मैं स्वतंत्रता सेनानी धीरन चिन्नामलाई को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने ब्रिटिश दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आजादी का नारा बुलंद किया।"

उन्होंने कहा कि चिन्नामलाई द्वारा दिखाए गए साहस, आत्मविश्वास, देशभक्ति और बलिदान की भावना ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक स्थायी प्रतीक बनी रही।

उन्होंने कहा कि एक शक्तिशाली औपनिवेशिक प्रशासन का सामना करने की चिन्नामलाई की इच्छाशक्ति ने आजादी और अपने लोगों के अधिकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाया। उनके जीवन और संघर्ष ने उन्हें दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले प्रमुख लोगों में एक स्थायी स्थान दिलाया।

आजादी की लड़ाई के दौरान दिए गए बलिदानों को याद करते हुए, मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि आज की पीढ़ी को जो आजादी मिली है, वह अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से संभव हुई है, जिन्होंने देश के हितों को अपनी जान से भी ऊपर रखा।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा, "उस बहादुर नायक की महिमा हमेशा बनी रहे, जिसने अपनी जान इसलिए दी ताकि हम आजादी की हवा में सांस ले सकें।"

मौजूदा तमिलनाडु के कोंगु इलाके में तीर्थगिरी के नाम से जन्मे धीरन चिन्नामलाई, दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तार के शुरुआती प्रमुख विरोधियों में से एक बनकर उभरे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रतिरोध संगठित किया और ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी।

औपनिवेशिक टैक्स और ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिशों के खिलाफ उनके विरोध ने उन्हें तमिलनाडु के औपनिवेशिक शासन-विरोधी प्रतिरोध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया।

आखिरकार अंग्रेजों ने चिन्नामलाई को पकड़ लिया और 1805 में संकागिरी में उन्हें फांसी दे दी गई। तमिलनाडु में, खासकर पश्चिमी जिलों में उनके प्रतिरोध, साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है, जहां उनकी विरासत लोगों की यादों में गहराई से बसी हुई है।

उनकी पुण्यतिथि हर साल मनाई जाती है, जिसमें नेता, संगठन और आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में उनके योगदान को याद करते हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम