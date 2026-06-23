तमिलनाडु के कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान, चेन्नई में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा

चेन्नई, 23 जून (आईएएनएस)। चेन्नई में स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने अगले दो दिनों में तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि राजधानी में तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है।

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मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार, मंगलवार को पश्चिमी घाट के जिलों, उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी और कराइकल में मध्यम बारिश होने की संभावना है।

विभाग ने मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु में एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान लगाया है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल बनी हुई है।

पश्चिमी घाट से सटे जिलों में सबसे अधिक बारिश होने की उम्मीद है, जबकि दूसरी जगहों पर कुछ इलाकों में गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने 25 जून को तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और रानीपेट जिलों में भारी बारिश की संभावना के बारे में भी चेतावनी दी है।

26 जून को नीलगिरी, कोयंबटूर, डिंडीगुल, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

अधिकारियों ने कहा कि बारिश की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है क्योंकि मौसम में हो रहे बदलाव राज्य भर में हालात पर असर डाल रहे हैं।

जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना है, वहां के लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की स्थानीय जानकारी और अलर्ट पर नजर रखें और आंधी-तूफ़ान के दौरान सावधानी बरतें।

चेन्नई के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि बीच-बीच में होने वाली बारिश से गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन गर्मी और उमस बनी रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने कहा है कि चेन्नई में अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

अधिक उमस के कारण दोपहर के समय मौसम काफी असहज महसूस हो सकता है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे शरीर में पानी की कमी न होने दें, दिन के सबसे गर्म समय में सीधी धूप में ज़्यादा देर तक न रहें और मौसम से जुड़ी आधिकारिक सलाह का पालन करें क्योंकि तमिलनाडु में बारिश और तापमान की स्थिति में उतार-चढ़ाव जारी है।

--आईएएनएस

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