तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना; नीलगिरी, थेनी और डिंडीगुल के लिए अलर्ट जारी

चेन्नई, 28 जून (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार, नीलगिरि, थेनी और डिंडीगुल जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।

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कोयंबटूर जिले के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इसके पीछे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के ऊपर बने ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव बताया जा रहा है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा कि अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण अगले दो दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी।

मौसम विभाग ने रविवार को विशेष रूप से नीलगिरि, थेनी और डिंडीगुल जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोयंबटूर जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी ऐसे ही मौसम की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों के लोगों खासकर भूस्खलन और जलभराव की आशंका वाले स्थानों पर रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, रानीपेट, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई और विल्लुपुरम समेत कई उत्तरी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है।

हालांकि इन जिलों में व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावना नहीं है लेकिन रुक-रुक कर होने वाली बारिश से मौजूदा गर्म मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है।

आईएमडी ने यह भी कहा कि सोमवार को भी नीलगिरि और कोयंबटूर के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश जारी रह सकती है, क्योंकि मौजूदा मौसम प्रणाली अभी सक्रिय बनी हुई है।

चेन्नई के लिए मौसम विभाग ने दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शहर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है।

बारिश के कारण दिन के तापमान में कुछ कमी आने की संभावना है, हालांकि उमस बनी रह सकती है। चेन्नई में अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर के आसपास रहने का अनुमान है।

मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों विशेषकर पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने वालों से अपील की है कि वे मौसम विभाग के आधिकारिक बुलेटिन पर लगातार नजर रखें और भारी बारिश, तेज हवाओं तथा स्थानीय स्तर पर होने वाली संभावित बाधाओं को देखते हुए पूरी सावधानी बरतें।

--आईएएनएस

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