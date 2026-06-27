तमिलनाडु के छह जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, मछुआरों के लिए चेतावनी जारी

चेन्नई, 27 जून (आईएएनएस)। क्षेत्रीय मौसम केंद्र (आरएमसी) ने शनिवार को तमिलनाडु के छह जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। तटीय आंध्र प्रदेश से मध्य महाराष्ट्र तक फैले ऊपरी हवा के ट्रफ (गर्त) का असर दक्षिणी भारत के मौसम पर बना हुआ है।

Read More

मौसम विभाग के अनुसार, ऊपरी हवा का एक ट्रफ (कम दबाव का क्षेत्र) तटीय आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और आसपास के इलाकों से होते हुए मध्य महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसके असर से अगले सप्ताह तमिलनाडु के कई हिस्सों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और कराईकल में भी छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है।

आरएमसी ने शनिवार को चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवन्नामलाई और रानीपेट जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से जलभराव, ट्रैफिक में रुकावट और स्थानीय स्तर पर नुकसान हो सकता है।

इस मौसम प्रणाली से आने वाले दिनों में कई दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में भी व्यापक बारिश होने की उम्मीद है। रविवार को विरुधुनगर, तेनकासी और तिरुनेलवेली जिलों के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।

नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुप्पुर, डिंडीगुल, थेनी, मदुरै और कन्याकुमारी जिलों में भी मौसम के ऐसे ही हालात रहने का अनुमान है, जहां मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी के वायुमंडलीय हालात तमिलनाडु में नमी बढ़ा रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है।

हालांकि, बारिश से अभी की गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में तेज बारिश से निचले इलाकों में कुछ समय के लिए बाढ़ आ सकती है और आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

इस बीच, मौसम विभाग ने दक्षिणी तमिलनाडु तट पर काम करने वाले मछुआरों के लिए समुद्री चेतावनी जारी की है। 30 जून तक दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन सागर में 60 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की संभावना है।

समुद्र में खराब हालात और तूफानी मौसम की आशंका के कारण मछुआरों को चेतावनी की अवधि के दौरान इन इलाकों में न जाने की सख्त सलाह दी गई है।

अधिकारी मौसम के बदलते हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मौसम की आधिकारिक जानकारी से अपडेट रहें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करें।

--आईएएनएस

ओपी/एएस