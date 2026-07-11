तमिलनाडु : ईपीएस के चुनाव समीक्षा तेज करने के साथ ही ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू करेगी एआईएडीएमके

चेन्नई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। एआईएडीएमके ने घोषणा की है कि वह जल्द ही अपनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) विंग के जरिए ऑनलाइन मेंबरशिप एनरोलमेंट कैंपेन शुरू करेगी। इसका मकसद पार्टी के ऑर्गनाइजेशनल बेस को मजबूत करना है, खासकर युवाओं के बीच। साथ ही, अनऑथराइज्ड इवेंट्स की खबरों के बाद पार्टी की गतिविधियों पर अपनी पकड़ भी मजबूत करनी है।

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पार्टी ने शनिवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक बयान में कहा कि प्रस्तावित डिजिटल सदस्यता अभियान एआईएडीएमके में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक व्यवस्थित मंच प्रदान करेगा और उन्हें आधिकारिक तरीके से संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाएगा।

यह घोषणा उन खबरों के बीच आई है कि पार्टी नेतृत्व की मंजूरी के बिना 'उत्साही युवाओं' द्वारा कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अपना रुख स्पष्ट करते हुए एआईएडीएमके ने कहा कि औपचारिक रूप से सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद, युवा उचित संगठनात्मक चैनलों के माध्यम से पार्टी कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।

पार्टी ने यह भी स्पष्ट चेतावनी जारी की कि एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी की मंजूरी के बिना कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।

बयान में कहा गया, पार्टी महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी की अनुमति के बिना कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें संगठनात्मक अनुशासन सुनिश्चित करने के नेतृत्व के इरादे को रेखांकित किया गया।

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब एआईएडीएमके 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा कर रही है।

इस कवायद के तहत, पलानीस्वामी 15, 16 और 18 जुलाई को चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में आठ जिलों, इरोड, तिरुवल्लुर, थेनी, पुदुक्कोट्टई, कुड्डालोर, करूर, नीलगिरी और विरुधुनगर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ परामर्श बैठकें करेंगे।

इन आठ जिलों में कुल मिलाकर 51 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक माना गया था, एआईएडीएमके ने 51 सीटों में से केवल नौ पर जीत हासिल की थी। यह विरुधुनगर, थेनी और नीलगिरी जिलों में एक भी निर्वाचन क्षेत्र जीतने में विफल रही।

चुनाव के बाद पार्टी को और भी झटके लगे हैं। करूर, पेरुंदुरई और विरालिमलाई से उसके तीन विजयी विधायकों ने अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा दे दिया और सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) में शामिल हो गए, जिससे पार्टी की प्रभावी ताकत कम हो गई।

कुड्डालोर जिले में भी आंतरिक संगठनात्मक मुद्दे सामने आए हैं, जहां एआईएडीएमके ने तीन सीटें जीती थीं। भुवनगिरी के विधायक ए. अरुमोझिथेवन उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने पलानीस्वामी द्वारा सौंपी गई नई संगठनात्मक जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं किया है। उन्हें दो महीने पहले विधानसभा में हुए ट्रस्ट वोट के दौरान उनके आचरण के कारण उनके पुराने पदों से हटा दिया गया था।

आगामी समीक्षा बैठकों में पार्टी को चुनावों में मिली हार के कारणों का आकलन करने और भविष्य की राजनीतिक लड़ाइयों से पहले संगठन को फिर से मजबूत करने की रणनीति बनाने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी