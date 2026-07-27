तमिलनाडु: चेन्नई की मेयर ने कमिश्नर से मुलाकात की, साइबर उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई

चेन्नई, 27 जुलाई (आईएएनएस)। चेन्नई की मेयर आर. प्रिया ने सोमवार को वेपेरी स्थित मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर अमलराज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर क्राइम विंग ने जांच शुरू कर दी है।

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तमिलनाडु की सबसे युवा मेयर मानी जाने वाली मेयर ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग की, जिन पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल माध्यमों से उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

इस शिकायत ने चेन्नई के राजनीतिक और नागरिक हलकों में काफी ध्यान आकर्षित किया है।

अपनी शिकायत में, प्रिया ने आरोप लगाया है कि अज्ञात व्यक्ति व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें परेशान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी मानहानिकारक छवि पेश करने वाली मॉर्फ्ड तस्वीरें और भ्रामक रूप से संपादित छवियां सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और जनता को गुमराह करना है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आधिकारिक समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिए गए उनके भाषणों के वीडियो को चुनिंदा रूप से संपादित किया जा रहा है और गलत बयानबाजी और मानहानिकारक सामग्री फैलाने के लिए संदर्भ से हटाकर साझा किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार, यह निरंतर ऑनलाइन अभियान उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा प्रतीत होता है।

मेयर ने पुलिस को आगे बताया कि उत्पीड़न केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्तियों ने बार-बार उनके आधिकारिक कार्यालय के टेलीफोन नंबर पर कॉल और संदेश भेजे, जिससे उनके कार्यालय का कामकाज बाधित हुआ और उनके कर्मचारियों को परेशानी हुई।

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम विंग ने उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल सोशल मीडिया खातों और फोन नंबरों के पीछे के लोगों की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

जांचकर्ता संदिग्धों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप संदेश और कॉल रिकॉर्ड सहित डिजिटल साक्ष्यों की जांच करेंगे।

पुलिस अधिकारी यह भी जांच करेंगे कि क्या आरोपियों ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध किए हैं।

इस घटना ने चेन्नई में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है, जिसमें शहर के मेयर को कथित तौर पर ऑनलाइन निशाना बनाए जाने से उत्पीड़न, मानहानि और हेरफेर की गई डिजिटल सामग्री के प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ते दुरुपयोग पर नई चिंताएं पैदा हुई हैं।

इस जांच से दोषियों की पहचान होने और आगे की कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं, यह निर्धारित होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/